63 proc. Polaków zaszczepiłoby się trzecią dawką preparatu przeciw koronawirusowi, gdyby miało taką możliwość - wynika z najnowszego badania United Surveys dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM. Nieco ponad 34 proc. nie zamierza się nią zaszczepić - wyjaśniono.

"To sugeruje, że nadal daleko nam do uzyskania odporności stadnej. Tym bardziej, że do tej pory w pełni zaszczepiła się nieco ponad połowa Polaków" - oceniono na łamach "DGP".

Pogorszenie sytuacji epidemicznej

Zwrócono uwagę, że "równocześnie liczba zakażeń wciąż rośnie, najgorzej jest na wschodzie Polski, gdzie odsetek zaszczepionych osób jest najniższy".

"Członkowie Rady Medycznej podpowiadają premierowi wprowadzenie obostrzeń dla niezaszczepionych. Rząd ma zastanowić się nad tym w przyszłym tygodniu" - napisano. "Ewentualne restrykcje miałyby charakter lokalny" - dodano.

Zaznaczono, że "wynik obecnego badania jest zbliżony do wcześniejszych, w których chęć przyjęcia preparatu deklarowało ok. 60 proc. pytanych".

Tylko 20 proc. sympatyków Konfederacji chce się zaszczepić

"Gotowość do przyjęcia trzeciej dawki zadeklarowało ponad 80 proc. 60-latków i ponad 70 proc. 50-latków" - czytamy w gazecie.

Jak zaznaczono, "w podziale na elektoraty najwięcej chętnych do kolejnego wkłucia jest wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej (81 proc.)". "W dalszej kolejności są wyborcy lewicy (77 proc.) i ludowców (68 proc.). Nieco mniej chętnych jest w elektoracie Zjednoczonej Prawicy (64 proc.), a zdecydowanie najmniej wśród sympatyków Konfederacji (zaledwie 20 proc.)" - napisano.

Pół miliona Polaków po dawce przypominającej

W Polsce dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19 przyjęło 505 tys. osób. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest w Polsce ponad 19,88 mln osób.

W Polsce wykonano dotąd 38,8 mln szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest 19 886 266 osób.

Łącznie do Polski trafiło 67 462 960 dawek, z czego do punktów 40 677 010 z nich. Zutylizowanych zostało 503 673 dawki.

Były 15 923 niepożądane odczyny poszczepienne, w większości łagodne, objawiające się zaczerwienieniem i krótkotrwałą bolesnością w miejscu wkłucia.

Dworczyk o trzeciej dawce

Szef Kancelarii premiera Michał Dworczyk w środę, podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wyjaśnił, że trzecia dawka uzupełniająca przeznaczona jest dla osób z zaburzeniami odporności, które szczepiły preparatami mRNA, czyli firm Moderna lub Pfizer. Zalecana jest ona po 28 dniach po dawce kończącej cykl szczepień. Trzecia dawka preparatu dla osób powyżej 18 lat w tym wypadku to preparaty Moderny lub Pfizera, a poniżej 18 lat Pfizera.

Dawka przypominająca przeznaczona jest dla osób powyżej 50. roku życia i personelu medycznego mającego stały kontakt z pacjentem. Mogły one być szczepione dowolnym preparatem, czyli również dopuszczonymi w Polsce szczepionkami wektorowymi - AstryZeneki i Johnson & Johnson. Między dawką podstawową a przypominającą musi upłynąć co najmniej 180 dni. Osoby szczepione są preparatem firmy Pfizer.

Dworczyk przypomniał, że od 2 listopada wszystkie osoby powyżej 18 lat będą mogły zaszczepić się dawką przypominająca, pod warunkiem, że od przyjęcia podstawowej dawki upłynęło pół roku. Zaznaczył także, że obserwujemy większe zainteresowanie szczepieniami.

- To, co widać w ciągu ostatniego tygodnia, naszym zdaniem jest spowodowane też narastającą czwartą falą, wzrostem liczby zachorowań - to chyba jedyny pozytywny aspekt, jeśli chodzi o sytuację epidemiczną, w której jesteśmy - że ta sytuacja zmobilizowała trochę osób do szczepienia - powiedział szef KPRM.

Dodał, że w ostatnich tygodniach, w ujęciu tydzień do tygodnia, widoczny był spadek liczby szczepień, a ostatnio, "tydzień do tygodnia, nastąpił wzrost liczby osób, które się szczepią o 13 proc."

- To, co jest szczególnie ważne, wśród osób, które szczepią się, nastąpił wzrost o 19 proc. tych, które szczepią się pierwszą dawką. To osoby, na których nam najbardziej zależy, bo wchodzą w cały proces szczepień - zaznaczył.