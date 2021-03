Fundamentalnym kontekstem tego, jak wygląda sytuacja w polskiej systemie opieki zdrowotnej, jest rozwój trzeciej fali koronawirusa - mówił w Sejmie szef resortu zdrowia Adam Niedzielski, podkreślając że występuje w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego.

Zdjęcie Minister Adam Niedzielski w Sejmie

- Główną przyczyną rozwoju trzeciej fali jest brytyjska mutacja wirusa. Jej udział zdecydowanie się zwiększa - informował Niedzielski. - W marcu nastąpił ponowny skok zachorowań. W pierwszej połowie marca mamy ich więcej niż w całym lutym. To jedno z najbardziej niepokojących zjawisk - mówił.

- Niestety od dwóch dni mamy skokowy przyrost dynamiki zachorowań. Dynamika niedzielna przekroczyła wartość 70 proc. Mamy zatem odwrócenie tendencji spadkowej dynamiki. Zagrożenie związane z trzecią falą jest realne. Czeka nas bardzo trudny miesiąc - podkreślił Niedzielski.



Mutacja brytyjska w Polsce

Minister mówił o tym, że w poszczególnych regionach sytuacja pandemiczna jest różna. Poprzednio fala zakażeń przetaczała się z południa Polski na północ, teraz fala przetacza się z północy na południe. Dynamicznie zwiększa się również zgłaszalność chorych objawowych do POZ, czego pochodną jest trzy razy wyższa liczba zlecanych testów. Rośnie też liczba testów pozytywnych. To już nawet około 30 proc.



- Niestety, wbrew przewidywaniom, wariant brytyjski jest bardziej zjadliwy i umieralność jest wyższa. Od początku stycznia podjęliśmy badania genomu, żeby wiedzieć, z jakim wirusem mamy do czynienia. Docelowo chcemy badać pięć tys. próbek miesięcznie. Niestety, systematycznie widzimy, że udział mutacji brytyjskiej bardzo wyraźnie rośnie - podkreślał. Ten udział wynosi już 45 proc.



- W 15 dni mamy bilans przyrostu obłożenia szpitalnego przekraczający pięć tys. Podobnie obserwujemy przyrost zajętości tak zwanych łóżek respiratorowych - mówił minister, podkreślając, że bufor bezpieczeństwa jest coraz mniejszy. W poszczególnych regionach sytuacja jest zróżnicowana. Niedzielski zapowiedział, że resort planuje zwiększenie bazy łóżek dla zakażonych pacjentów.



"Zagrożenie jest większe"

- Bardzo duże emocje wzbudziła decyzja o ograniczeniu zabiegów planowych. Ta decyzja miała charakter wyprzedzający i odnosiła się do przyspieszającej pandemii. To jest w zasadzie trzecia decyzja o ograniczeniu planowych przyjęć podjęta w czasie pandemii, a dopiero teraz wywołała ona tyle emocji, mimo że teraz zagrożenie jest większe niż na wiosnę - powiedział Niedzielski. Podkreślał, że osoby wykonujące planowe zabiegi muszą pracować bezpośrednio przy walce z covidem, a łóżka respiratorowe szybko się zapełniają. Gałęzią medycyny, która została zwolniona z zalecenia rezygnacji z zabiegów planowych, jest onkologia.

Niedzielski mówił także o rządowym programie domowej opieki medycznej, w ramach którego zakażeni dostają między innymi pulsoksymetry. Minister powiedział, że zwiększona liczba zgonów wynikała z tego, że wiele osób chorych na covid zbyt późno zgłaszało się do lekarza.



Zalecenia NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia w związku z rozwojem trzeciej fali pandemii wydał zalecenia dotyczące ograniczenia do minimum lub czasowego zawieszenia udzielania świadczeń wykonywanych planowo.

NFZ wyjaśnił, że ograniczenie udzielania świadczeń nie powinno dotyczyć planowej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Dodatkowo - jak wskazał fundusz - przy ograniczeniu lub zawieszeniu udzielania świadczeń należy wziąć pod uwagę przyjęty plan leczenia oraz wysokie prawdopodobieństwo pobytu pacjenta po zabiegu w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

