Sanepid zapowiada intensywne kontrole z policją

Sanepid przeprowadził w grudniu ponad 35 tys. kontroli m.in. w placówkach handlowych i usługowych pod kątem przestrzegania przepisów epidemiologicznych - powiedział w poniedziałek rzecznik GIS Jan Bondar. Łączna kwota kar od początku pandemii wyniosła ponad 24 mln zł - dodał.

Rzecznik GIS Jan Bondar powiedział, że równie intensywne kontrole będą prowadzone w najbliższych dniach i w styczniu. Podobnie jak w grudniu sanepid będzie je przeprowadzał wspólnie z policją.

- W grudniu kontroli było ponad 35 tysięcy - powiedział Bondar. Jak wyjaśnił rzecznik GIS, pod kątem przestrzegania obostrzeń epidemicznych kontrolowano głównie galerie handlowe i stoki narciarskie.

Od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 r. wprowadzono dodatkowe obostrzenia, m.in. zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych i stoków narciarskich. Takie obostrzenia rząd uzasadnił walką z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W centrach handlowych część punktów będzie jednak otwarta.

- Wszystkie punkty, których działalność jest dopuszczona będą kontrolowane również w kolejnych dniach. Będziemy też kontrolować hotele - w nich mogą przebywać określone grupy osób - dodał.

Bondar przestrzegł przed próbami naciągania prawa, bo może - jak zaznaczył - się to wiązać z surowymi karami - kary dotyczące ograniczenia działalności gospodarczej wynoszą od 10 do 30 tys. zł. - Od początku pandemii łączna kwota kar wystawiona przez sanepid wyniosła ponad 24 mln zł - podkreślił Bondar.

Bondar poinformował również, że kontrole sanepidu sprawdzają też kwestie przestrzegania reżimu sanitarnego.

