Sanepid z policją skontrolował blisko 6,9 tys. placówek handlowych i usługowych

10 mandatów i 640 pouczeń to efekt kontroli przeprowadzonych przez sanepid i policję - informuje rzecznik prasowy GIS Jan Bondar. Od 1 grudnia skontrolowano 6879 placówek handlowych i usługowych oraz 54 stoki narciarskie pod kątem przestrzegania przepisów epidemiologicznych.

Zdjęcie Galeria handlowa w Krakowie, zdj. ilustracyjne / Filip Radwanski /Agencja FORUM

Jak wynika ze statystyk, od początku grudnia najwięcej obiektów handlowo-usługowych skontrolowano w woj. śląskim - 1031, najmniej w woj. podlaskim - 133. Spośród 10 wystawionych mandatów karnych w tym okresie pięć dotyczyło woj. śląskiego, po dwa wystawiono w woj. mazowieckim i woj. warmińsko-mazurskim.

Reklama

Natomiast w sobotę przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej samodzielnie skontrolowali 299 placówek handlowych i trzy stoki narciarskie, a wspólnie z policją przeprowadzili tego dnia 1880 kontroli punktów handlowo-usługowych i 23 stoków. Wystawiono w tym czasie pięć mandatów karnych (wszystkie w woj. małopolskim) i 122 pouczeń.

Galerie handlowe zostały ponownie otwarte w sobotę, 28 listopada. Handel w nich odbywa się zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi, które dotyczą limitu klientów (maksymalnie jeden na 15 metrów kwadratowych) i obowiązku zakrywania nosa i ust.

Na stokach obowiązuje dystans

Natomiast warunkiem działania ośrodka narciarskiego lub stacji narciarskiej jest to, by na ich terenie przebywała maksymalnie jedna osoba na 100 metrów kwadratowych. Dodatkowo pracownicy zorganizowanych terenów narciarskich, kolei linowych i wyciągów narciarskich oraz stacji turystyczno-narciarskich nosić muszą maseczki i rękawiczki, mieć dostęp do środków do mycia i dezynfekcji rąk.

Narciarze i snowboardziści muszą zachować dystans w kolejkach. Przy wyciągach otwarte są często punkty gastronomiczne, gdzie posiłki serwowane są z okienka.

Rzecznik rządu Piotr Müller w Programie Trzecim Polskiego Radia stwierdził, że przedsiębiorstwa, które świadomie łamią przepisy sanitarne, po ukaraniu stracą możliwość skorzystania z tarczy antykryzysowej. Premier Mateusz Morawieckiego podczas internetowej sesji pytań i odpowiedzi powiedział z kolei, że sklepy i galerie, które nie będą przestrzegać zasad sanitarnych, będą zamykane.

Policyjne kontrole na stokach 1 / 7 Na stokach pojawili się funkcjonariusze policji oraz inspekcji sanitarnej, którzy mają reagować na niebezpieczne i niezgodne z prawem zachowania, jak również na niestosowanie się do przepisów epidemiologicznych. Źródło: PAP Autor: Grzegorz Momot udostępnij