Koronawirus z Chin Omikron. Jak długo zarażamy innych? Objawy, leczenie Omikronu

- W tej chwili mamy ponad 16,1 tys. przypadków wersji Omikron, co stanowi 95,6 proc. wszystkich sekwencjonowanych przypadków w Polsce. Nieuchronnie zbliżamy się do 100 proc. i zapanowania wirusa w wersji Omikron w całej populacji kraju - przekazał mediom rzecznik MZ.



Omikron w Polsce. MZ bada też subwarianty

Podał, że jeśli chodzi o subwariant wariantu Omikron koronawirusa SARS-CoV-2, znany jako BA.2 jest 675 przypadków, zaś BA.3 - 275 przypadków, łącznie 950. - Od razu zastrzegam, że nie są to warianty ani bardziej zakaźne na chwilę obecną, ani bardziej zjadliwe. Obserwujemy natomiast w sekwencjonowaniu inny genom - powiedział Andrusiewicz.

Wariant Omikron koronawirusa SARS-CoV-2 wykryto w listopadzie 2021 r. w RPA. W Polsce pierwszy przypadek Omikronu potwierdzono 16 grudnia ub.r. u 30-letniej obywatelki Lesotho, która w naszym kraju przebywała na Cyfrowym Szczycie ONZ w Katowicach. Dwa dni wcześniej, 14 grudnia, potwierdzono w Chinach zakażenie tym wariantem u polskiej dziewczynki, która z Warszawy samolotem przyleciała do Państwa Środka.

Omikron: Potrzebna czwarta dawka szczepienia?

Na razie nie ma rekomendacji podawania czwartej dawki szczepionki przeciw COVID-19 poza osobami z upośledzoną odpornością. To około 200 tys. osób w Polsce - zaznaczył w czasie wtorkowego briefingu rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

- Podkreślamy cały czas, w ślad m.in. za ekspertami, ale też za producentami (szczepionek), że nie ma jednoznacznego przekonania, co do podawania czwartej dawki. Cały czas trwają badania kliniczne. Dziś nie ma rekomendacji dotyczącej podawania czwartej dawki, poza osobami, które mają ułomny system odpornościowy. To w Polsce w granicach 200 tys. osób - stwierdził Andrusiewicz dziennikarzom.

Obostrzenia w Polsce. Co dalej?

Z kolei pytany o ewentualne znoszenie obostrzeń np. obowiązek noszenia maseczek powiedział, by poczekać do momentu "aż będziemy mieli pewność, że schodzimy z tą pandemią do tych wskaźników przynajmniej np. na poziomie poniżej 10 tys. (nowych) zakażeń". Dodał, że zapas łóżek dla pacjentów z COVID-19 jest sukcesywnie zmniejszany. Przypomniał, że w ostatnim tygodniu ograniczono go o blisko 900 łóżek. Łącznie w całym kraju na pacjentów z COVID-19 przygotowano nieznacznie ponad 30 tys. miejsc.

Rzecznik zaznaczył, że skrócenie okresu izolacji do 7 dni i poluzowanie zasad dotyczących kwarantanny wynika z tendencji, którą obserwujemy na świecie i charakterystyki wirusa.

Objawy po zakażeniu Omikronem występują szybciej

- Nie jesteśmy pierwszym państwem na świecie, które skraca okres izolacji, likwiduje kwarantannę z kontaktu. Podobnie postępują inne państwa. Wynika to z danych epidemiologicznych, ze wskazań epidemiologów, wirusologów i lekarzy chorób zakaźnych. Po pierwsze objawy po zakażeniu w wersji Omikron występują zdecydowanie szybciej. Najczęściej już na drugi dzień. Wirus jest mniej zjadliwy. Te zakażenia następują szybciej. Najczęściej na siódmy dzień nie mamy już do czynienia z objawami ani z możliwością zakażenia. Stąd decyzja taka, a nie inna. Podkreślam, że idziemy drogą przetartą przez inne państwa - wyjaśnił rzecznik prasowy resortu zdrowia.

Szczepienia dla pracowników medycznych

Przypomniał też, że do 1 marca pracownicy medyczni powinni być już z w pełni zaszczepieni, w przeciwnym przypadku sanepid może nałożyć karę finansową. Ponadto - jak przypomniał dalej - takie osoby nie powinny być dopuszczone do opieki nad pacjentami.

- Czy takie osoby mają być zwalniane, czy kierowane do innych zadań w danym podmiocie medycznym, to już jest decyzja kierującego placówką. Na początku przyszłego tygodnia pojawi się dokładna i interpretacja przepisów ze strony Ministerstwa Zdrowia, jeśli ktoś ma wątpliwości - powiedział.