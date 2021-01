- Polska ma zakontraktowanych 16 mln szczepionek firmy AstraZeneca. W pierwszym kwartale powinna otrzymać od producenta około 1,5 mln dawek, co pozwoli zaszczepić około 750 tys. osób - poinformował rzecznik resortu zdrowia. Wojciech Andrusiewicz przekazał też informację o wynikach sekcji zwłok 73-latka, który zmarł krótko po szczepieniu przeciw COVID-19.

- Około godziny 15 będziemy mieli konferencję Europejskiej Agencji Leków (EMA) w zakresie dopuszczenia szczepionki AstraZeneca - szczepionki, której mamy obecnie zamówionych 16 mln dawek, z czego w pierwszym kwartale możemy liczyć na około 1,5 mln - powiedział Andrusiewicz na konferencji prasowej.

Rzecznik resortu zdrowia zaznaczył, że taka pula pozwoli zaszczepić w pierwszym kwartale około 750 tys. osób.

Szczepionka AstraZeneca podawana jest pacjentowi w dwóch dawkach, podobnie jak preparaty firm Pfizera/BioNTech i Moderny.

Zgon krótko po szczepieniu

Rzecznik resortu zdrowia zabrał też głos w sprawie śmierci 73-latka dzień po szczepieniu przeciw COVID-19.



W rządowym raporcie o niepożądanych odczynach poszczepiennych z 23 stycznia znalazła się informacja, że 20 stycznia w Oleśnicy zanotowano zgon mężczyzny. W opisie wskazano, że pacjent miał: gorączkę, spadek ciśnienia tętniczego, tachykardię. Trzy razy wzywano do niego zespół ratownictwa medycznego. Mężczyzna był pensjonariuszem Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.



- Wyniki sekcji zwłok wykazały, że raczej nie miało to związku z zaszczepieniem - przekazał Andrusiewicz.

Jak dodał rzecznik, teraz zostaną przeprowadzone badania histopatologiczne.

"Najgorsze jest masowe przemieszczanie się"

- Spadek zakażeń nie jest na tyle duży, byśmy mogli czuć się zwolnieni z obostrzeń. W dobie epidemii najgorsze jest masowe przemieszczanie się ludności, stąd zamknięcie hoteli - tłumaczył też na konferencji prasowej Andrusiewicz.

Rzecznik resortu zdrowia zwrócił uwagę, że gdy hotele były otwarte, "liczba przemieszczających się osób, mieszających się na parkingach, stacjach benzynowych i ostatecznie w hotelach była tak duża, że możliwość transmisji wirusa zdecydowanie wzrastała".

Andrusiewicz nawiązał też do zamknięcia stoków narciarskich.

- 18 stycznia była informacja o odmianie brytyjskiej koronawirusa, którym Brytyjczyk zakaził 27 osób, które wybrały się na narty do Szwajcarii. Jedna osoba zaraziła 27 osób na stoku i w hotelu. To jest świadectwo tego, że nie możemy mówić, że zjeżdżając na nartach, jesteśmy bezpieczni. Na pewno w drodze do wyciągu, na parkingu spotykamy dziesiątki, jeśli nie setki innych osób - wskazał.

- Jeżeli zdecydowalibyśmy się szybko odmrozić te możliwości dotyczące stoków czy hoteli, musielibyśmy się liczyć ze wzmożonym ruchem dużej części naszego społeczeństwa. Biorąc pod uwagę fakt, że nauczanie w klasach od czwartej wzwyż mamy nadal zdalne, istniałaby poważna obawa, że nagle wszystkie dzieci zaczną się uczyć z hoteli, co nie byłoby wskazane w dobie, w której mamy spadek, ale ten spadek nie jest na tyle duży byśmy mogli czuć się zwolnieni z zachowywania obostrzeń - zaznaczył Andrusiewicz.