- Egzekucja obostrzeń związanych z pandemią, szczególnie wymogu dotyczącego zakrywania nosa i ust w określonych sytuacjach, musi być skuteczniejsza. Mamy nazbyt poważną sytuację epidemiczną, by pozwalać na tolerowanie obchodzenia prawa – podkreśla rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Minister zdrowia Adam Niedzielski i komendant główny policji gen. insp. Jarosław Szymczyk przedstawili we wtorek (6 października) propozycje rozwiązań umożliwiających lepsze egzekwowanie prawa związanego z walką z epidemią.

Szef resortu zdrowia ogłosił politykę "zero tolerancji" dla nieprzestrzegania ograniczeń. Zapowiedział m.in., że z obowiązku zakrywania ust i nosa - przy pomocy m.in. maseczki, części odzieży czy przyłbicy - będą zwolnione osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający niepełnosprawność.

- Sytuacje, w których nie ma obowiązku noszenia maseczki, pozostają niezmienne, bo one są już dość precyzyjnie określone. Mówimy tu o zaburzeniach rozwoju, zaburzeniach psychicznych czy niepełnosprawności intelektualnej, a także o sytuacji, w której dana osoba ma trudności w samodzielnym zakrywaniu nosa i ust - wyjaśnił rzecznik resortu zdrowia.

Zaznaczył, że aby nie dochodziło do nadużyć, jakie dostrzegała w ostatnim czasie policja, niezbędne jest wprowadzenie konieczności udokumentowania każdej z wymienionych sytuacji zaświadczeniem lekarskim bądź innym dokumentem, który potwierdzi niepełnosprawność.

"Kończymy z tym"

- Okłamywanie policji to nie odwaga, ale egoizm i narażanie innych. Dlatego kończymy z tym. Kończymy też m.in. z udostępnianiem miejsc do tańczenia w lokalach gastronomicznych, czyli m.in. z imprezami w pubach. Kreatywność właścicieli jest spora, więc wprowadzimy jasny przepis - wskazał Andrusiewicz.

- Mamy nazbyt poważną sytuację epidemiczną, by pozwolić sobie na tolerowanie obchodzenia prawa - podkreślił.

Minister zapowiedział szereg zmian

Minister Niedzielski mówił we wtorek, że zostanie wprowadzona m.in. minimalna odległość między zgromadzeniami - co najmniej 100 metrów. Ma to wyeliminować praktykę zgłaszania kilku zgromadzeń w jednym miejscu, by obejść wymogi dotyczące liczby uczestników.

W strefie czerwonej pojawić się ma nowe obostrzenie - ograniczenie działalności restauracji, pubów i barów do godz. 22. Z kolei obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu zostanie rozszerzony i będzie obowiązywał również w strefie żółtej, a nie jak do tej pory tylko w strefie czerwonej.

Niedzielski zapowiedział też, że resort wykorzysta system alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa do informowania mieszkańców o wprowadzeniu konkretnej strefy. W piątki po południu Ministerstwo Zdrowia planuje wysłać SMS-y do mieszkańców z informacją o wprowadzeniu w danym powiecie strefy żółtej lub czerwonej.