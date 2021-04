Rzecznik Ministerstwa Zdrowia: W Polsce brak przypadków brazylijskiej odmiany koronawirusa

- Nie ma obecnie potwierdzonego przypadku brazylijskiego wariantu koronawirusa w Polsce – przekazał Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Odniósł się w ten sposób do informacji pojawiających się wcześniej w mediach.

Zdjęcie Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz - zdj. ilustracyjne / Piotr Molecki/East News / East News

- Nie ma potwierdzonego wariantu brazylijskiego w Polsce. Został on zidentyfikowany u dwóch obywateli Polski przebywających w Belgii - powiedział Andrusiewicz.

Wyjaśnił, że wpis do rejestru przypadków pojawia się zgodnie z deklarowanym miejscem zamieszkania. - Dwa przypadki przypisano więc w bazie do Polski, nie do Belgii, jednak ci dwaj obywatele w Polsce nie przebywają - wyjaśnił.

Wcześniej informacje o zakażeniach w Małopolsce

Polsat News podał w środę, że dotarł do informacji na temat pojawienia się w Polsce przypadków brazylijskiej mutacji koronawirusa. Tym wariantem mieli zostać zakażeni pacjenci z Małopolski. Informację - jak podano na portalu polsatnews.pl - potwierdził stacji prof. Krzysztof Pyrć.

Od początku epidemii badania potwierdziły zakażenie koronawirusem w Polsce u 2 718 493 osób, z których 63 473 zmarły.



