- Dzisiejsze wyniki to nie jest miarodajny obraz skali epidemii. Wczoraj mieliśmy dużo zleceń z POZ - ponad 40 tys. Te zlecenia były wykonywane wczoraj i są wykonywane dzisiaj. Stąd też dopiero jutro będziemy mówili o miarodajnym wyniku - powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Zdjęcie Rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz /Andrzej Hulimka /Agencja FORUM

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 13 227 nowych przypadkach koronawirusa i 644 kolejnych zgonach . Znów coraz więcej osób trafia do szpitali i wymaga podłączania do respiratorów. Tylko w ciągu ostatniej doby hospitalizowano 629 pacjentów .



- Województwo śląskie tworzy kolejne łóżka "covidowe" z respiratorami. Mamy trudną sytuację również w województwach: mazowieckim, podkarpackim i świętokrzyskim. Liczba zajętych respiratorów przekracza tam 80 proc. - powiedział rzecznik resortu zdrowia.

"Jedna z niewielu oznak, które mogą cieszyć"

- Nutką optymizmu może być to, że spada nam wynikowość testów. W ubiegłym tygodniu 33-34 proc. testów było pozytywnych. Dziś ten wskaźnik jest ustabilizowany na poziomie 24 proc. To jedna z niewielu oznak, która może cieszyć, ale nadal jest za wcześnie, by mówić o poważnym optymizmie - podkreślił Wojciech Andrusiewicz.



Jak poinformował rzecznik MZ, w środę zbiera się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Pomiędzy środą a piątkiem odbędzie się konferencja, na której zostaną przekazane dalsze decyzje dotyczące obostrzeń w Polsce.

Andrusiewicz został również zapytany o doniesienia dotyczące kontroli na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Jak ustalił dziennikarz Interii Jakub Szczepański , Ministerstwo Zdrowia domaga się informacji na temat eksperymentów medycznych w dziedzinie neurochirurgii na olsztyńskiej uczelni, które nadzorował prof. Wojciech Maksymowicz.