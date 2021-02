Rzecznik KGP: Wirus nie omija mundurowych

Jak poinformował we wtorek rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka, od początku działań związanych z epidemią koronawirusa zakażonych zostało ponad 15,4 tys. policjantów oraz prawie 2,6 tys. pracowników cywilnych. W tej chwili chorych jest ponad 400 policjantów i 122 pracowników cywilnych.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /trybex/easyfotostock/Eastnews /East News

Rzecznik KGP przekazał, że od początku działań związanych z pandemią zakażonych koronawirusem zostało 15 405 policjantów i 2596 pracowników policji, a 15 004 policjantów i 2474 pracowników policji już wyzdrowiało.

Reklama

- Te liczby pokazują, że wirus nie omija mundurowych, mimo zachowywanych środków ostrożności. Liczba zarażonych jest niestety duża - podkreślił insp. Mariusz Ciarka. Z danych, które podał wynika, że obecnie zarażonych koronawirusem jest 401 policjantów i 122 pracowników policji.

500 funkcjonariuszy na kwarantannie

Inspektor poinformował też, że ponad 28 tys. policjantów było na kwarantannie, a obecnie przebywa na niej ok. 500 funkcjonariuszy. - Niestety nasze siły są przez to osłabione, a koledzy i koleżanki w zastępstwie nieobecnych mają jeszcze więcej zadań do wykonania w dobie pandemii - zaznaczył Ciarka.

Z najnowszych policyjnych danych wynika, że od momentu wprowadzenia stanu epidemii funkcjonariusze prawie 47,5 milionów razy sprawdzali osoby skierowane na kwarantannę. - To ogromna liczba sprawdzeń i bardzo duże obciążenie dodatkowymi zadaniami policjantów, ale cały czas polscy policjanci wykonują i inne ustawowe zadania: ścigamy sprawców przestępstw, dbamy o bezpieczeństwo i służymy pomocą - poinformował Ciarka.

Podał, że tylko ostatniej doby policjanci sprawdzili ok. 150 tys. osób skierowanych na kwarantannę, a w ok. 700 przypadkach stwierdzili uchybienia kwalifikujące się do wyciagnięcia konsekwencji prawnych.

Z kolei sprawdzając obowiązek zakrywania ust i nosa pouczyli do tej pory ponad 216 114 osób, a ponad 246 tys. ukarali mandatem karnym. Natomiast w ponad 38 tys. przypadków skierowali wnioski o ukaranie do sądu. - W przypadku skierowania wniosków do Sądu, jak pokazują doświadczenia z poszczególnych garnizonów - w zdecydowanej większości spraw Sąd skazuje sprawców wykroczeń - tłumaczył policjant.

Podstawa do egzekwowania przepisów

- Wejście w życie znowelizowanych przepisów kodeksu wykroczeń odnoszących się wprost do nakazów, zakazów i ograniczeń zakończyło wszelkie dyskusje w zakresie egzekwowania przepisów przez funkcjonariuszy. Znowelizowany art. 116 kodeksu wykroczeń stanowi podstawę do egzekwowania przepisów - podkreślił rzecznik KGP.

Dodał, że ostatniej doby w związku nie przestrzeganiem nakazu zakrywania ust i nosa pouczonych został 155 osób, mandat otrzymało ponad 1444 osób, a wobec 252 policjanci skierowali wnioski o ukaranie do sądu.

Ostatniej doby policjanci skontrolowali też ok. 2,3 tys. środków publicznego transportu zbiorowego, a od początku wprowadzenia obostrzeń w tych środkach komunikacji przeprowadzili już ponad 447 tys. kontroli.

Od początku działań policjanci skontrolowali również ponad 1,177 mln placówek handlowych oraz ponad 5,6 tys. miejsc, gdzie organizowane są dyskoteki. Sprawdzili także ponad 13 tys. miejsc organizacji wesel.

Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Inspektor Sanitarny może wymierzyć karę pieniężną w wysokości od 5 do 30 tys. złotych. - Apelujemy o rozsądek i odpowiedzialność. Unikajmy skupisk ludzi. Im bardziej będziemy zdyscyplinowani, tym mniej będzie zakażeń, a w rezultacie szybciej będą znoszone wprowadzone ograniczenia - przypomniał rzecznik KGP.