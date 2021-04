Rząd szykuje luzowanie obostrzeń weselnych

Obostrzenia dotyczące wesel mogą zostać niebawem poluzowane - wynika ze słów zarówno ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, jak i rzecznika rządu Piotra Müllera. Wstępny, nieoficjalny plan to wesela do 25 osób w maju. Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły.

Piotr Müller odniósł się w telewizji publicznej do kwestii odmrażania gospodarki. Jak wskazał, będzie to zależało od szybkości szczepień oraz aktualnej sytuacji epidemicznej, czyli liczby zakażeń oraz liczby osób w szpitalach.

Przypomniał, że co tydzień analizowana jest sytuacja epidemiczna i na podstawie aktualnych danych przedstawiane są plany, gdyż trudno z "dużo szybszym wyprzedzeniem przedstawiać niektóre rozwiązania".

- Aczkolwiek będziemy chcieli zapewne w najbliższym czasie przedstawić nasze rekomendacje co do wesel. Po to, abyśmy z kilkutygodniowym wyprzedzeniem dali sygnał, czy one mogą się i na jakich zasad będą mogły odbywać - poinformował Müller.

Co mówił Niedzielski?

Wcześniej o poluzowaniu restrykcji weselnych mówił także w radiu Zet minister zdrowia Adam Niedzielski.



- Myślę, że wesela będą wracały też tak stopniowo. Bardziej chodzi mi tutaj o kwestię limitu osób, które będą mogły uczestniczyć w takich przyjęciach. Pewnie gdzieś w okolicach 25 osób, od takiego limitu zaczniemy - odpowiedział Niedzielski.

I - jak dodał - myśli, że "wesela właśnie w takim limitowanym, ograniczonym zakresie, być może jeszcze nawet w maju będą przywrócone".

