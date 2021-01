Ryszard Terlecki: Możliwe zawieszenie Jadwigi Emilewicz jako posłanki klubu PiS

Możliwe jest zawieszenie Jadwigi Emilewicz jako posłanki klubu PiS - wynika z wypowiedzi wicemarszałka Sejmu i szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego.

Zdjęcie Ryszard Terlecki /Grzegorz Krzyzewski/ /Agencja FORUM

Terlecki został w czwartek w Sejmie zapytany przez dziennikarzy o przypadek byłej wicepremier Jadwigi Emilewicz, która - mimo obostrzeń związanych z pandemią - była z synami na nartach dzięki licencji PZN.

Reklama

- Tak słyszałem, jeśli to prawda, to bardzo przykre zdarzenie - odpowiedział wicemarszałek Sejmu.

Dopytywany, co będzie dalej z posłanką, powiedział: "Jakieś zawieszenie...".

Oświadczenie Emilewicz

Portal TVN24 poinformował w środę, że trzech synów byłej wicepremier wzięło udział w zgrupowaniu narciarskim jak zawodowi sportowcy, choć nie mieli licencji, które do tego uprawniają. Jak podał, licencje pojawiły się w wykazie Polskiego Związku Narciarskiego dopiero po tym, gdy dziennikarze zadali o nie pytania. Do grupy osób uprawnionych do korzystania ze stoku została dopisana też sama Emilewicz.

Była wicepremier zapewniła w oświadczeniu, że w żaden sposób nie naruszyła rządowych wytycznych i rozporządzenia o zamknięciu stoków, a jej synowie trenują narciarstwo alpejskie, posiadają licencje narciarskie i przebywali w Suchem na szkoleniu przygotowującym do zawodów.

We wrześniu ubiegłego roku Emilewicz odeszła z Porozumienia, pozostając w klubie parlamentarnym PiS jako posłanka bezpartyjna.