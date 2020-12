Zatrzymanie wszystkich mieszkańców Polski w domach w noc sylwestrową byłoby bezprawne, nie ma do tego odpowiednich przepisów ustawowych - powiedział rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.

Wyraził też nadzieję, że zapowiadany zakaz przemieszczania się nie zostanie ostatecznie wprowadzony.

RPO odniósł się w ten sposób do propozycji nowych obostrzeń. Chodzi o ograniczenia zapowiedziane w czwartek przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Zgodnie z nimi od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 r. zostaną wprowadzone dodatkowe obostrzenia m.in. zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych; w sylwestrową noc będzie zakaz przemieszczania się od godz. 19.00 31 grudnia do 6.00 rano 1 stycznia. Ograniczenia te mają zosatać wprowadzone przepisami rozporządzenia.

Adam Bodnar podczas poniedziałkowej konferencji prasowej podkreślił, że wolność przemieszczania się jest jedną z podstawowych konstytucyjnych wolności i może być ograniczana tylko na mocy ustawy. - Uważam, że wprowadzenie rozwiązania, które polegałoby na zatrzymaniu wszystkich mieszkańców RP w domach w czasie nocy sylwestrowej byłoby bezprawne, ponieważ nie ma ku temu odpowiednich przepisów ustawowych, które by tego typu regulacje pozwalały wprowadzić - powiedział RPO.

- Tego typu pozbawianie nas praw i wolności obywatelskich, pozbawianie nas istoty wolności przemieszczania się na podstawie rozporządzeń nie powinno następować - dodał.

Wyraził przy tym nadzieję, że "tego rodzaju przepisy nie zostaną wprowadzone i rząd nie zdecyduje się na tak daleko idącą formę pozbawiania nas wolności przemieszczania się".

Rzecznik zwrócił przy tym uwagę, że poza stanami nadzwyczajnymi korzystanie z wolności przemieszczania się nie może zostać zakazane. Podkreślił też, że ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, która stanowi podstawę dla wydawanych przez rząd kolejnych ograniczeń, nie upoważnia do uregulowana w rozporządzeniu zakazu przemieszczania się.

- Jeżeli rząd wymyśla nowe mechanizmy ograniczania naszych praw na wątłych podstawach prawnych to moim obowiązkiem jest sformułowanie zastrzeżeń i wydanie odpowiedniego stanowiska - wskazał rzecznik.