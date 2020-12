28 grudnia wchodzi w życie nowy pakiet daleko idących obostrzeń. Ograniczona zostanie działalność galerii handlowych, zamknięte będą hotele, restauracje oraz stoki narciarskie. Przyjezdnych będzie obowiązywać 10-dniowa kwarantanna. Restrykcje potrwają co najmniej do 17 stycznia.

Zdjęcie Lotnisko w Krakowie. Przyjezdnych czeka 10-dniowa kwarantanna /M.Lasyk /Reporter

"Narodowa kwarantanna" to termin, którymi nowe zmiany opisał minister zdrowia Adam Niedzielski. Z pojęciem tym polemizował wicerzecznik PiS Radosław Fogiel, mówiąc o "rozszerzonym etapie odpowiedzialności". Niezależnie od nomenklatury rozporządzenie stało się faktem. Jakie zasady obowiązują od poniedziałku? Oto wszystkie zmiany:



- zakaz handlu detalicznego w obiektach o powierzchniach powyżej 2000 m kw. (mogą jednak działać sklepy spożywcze, apteki, drogerie, księgarnie, sklepy zoologiczne, budowlane, meblowe, z akcesoriami samochodowymi, usługami telekomunikacyjnymi),

- 10-dniowa kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym,

- zakaz prowadzenia działalności usługowej (z licznymi wyjątkami m.in. salony fryzjerskie, kosmetyczne, samochodowe),

- zakaz przemieszczania się 31 grudnia od godz. 19 do godz. 6 rano 1 stycznia za wyjątkiem wykonywania czynności służbowych lub zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego (premier oświadczył później, że to apel, a nie godzina policyjna),

- infrastruktura sportowa dostępna tylko w ramach sportu zawodowego (zamknięte stoki narciarskie),

- zamknięte hotele, bary, dyskoteki, restauracje (posiłki jedynie na wynos), siłownie, aquaparki,

- zakaz organizacji wesel i styp,

- zakaz przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica lub prawnego opiekuna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16,

- zakaz zgromadzeń powyżej pięciu osób (nie wliczając gospodarzy i osób zaszczepionych),

- maksymalnie jedna osoba na metr kw. w sklepach i kościołach.



