Zastrzyki dla dzieci będą wykonywane szczepionką Comirnaty (BioNTech/Pfizer), którą należy podawać domięśniowo. Miejsce podania zależy od wieku dziecka i masy mięśni.

Od 7 grudnia punkty szczepień mogą zamawiać szczepionkę w systemie informatycznym. 5 grudnia do Polski przybyło 504 tys. dawek szczepionki, co pozwoli na pełne zaszczepienie 168 tys. dzieci.

Jak zapisać dziecko na szczepienie przeciw COVID-19?

Dzieci można rejestrować przez mojeIKP (konto rodzica), infolinię Narodowego Programu Szczepień - (numer tel. 989) i w punkcie szczepień.

Od 16 września 2022 r. drugą dawkę przypominającą przeciw COVID-19 mogą zaszczepić się wszystkie osoby powyżej 12 lat. Od 3 października 2022 r. możliwe są szczepienia przypominające w grupie dzieci 5-11 lat.

W ostatnim tygodniowym raporcie Ministerstwa Zdrowia - obejmującym dni od 1 do 7 grudnia - badania potwierdziły 3327 zakażeń koronawirusem, w tym 747 ponownych. To o 544 zakażenia więcej niż od 24 do 30 listopada. Ponadto zmarły 32 osoby z COVID-19.



