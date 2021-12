W piątek potwierdzono drugi przypadek wariantu Omikron w Polsce. Zakażona jest trzyletnia dziewczynka z Warszawy.

- Dzisiaj dziewczynka czuje się już dobrze. Objawy chorobowe ustąpiły. Dziewczynka była przetestowana z uwagi na fakt, że skarżyła się na katar, miała nudności i wymioty. 14. grudnia wykonano test, który dał wynik pozytywny. Wczoraj nastąpiło sekwencjonowanie i stwierdzono wariant Omikron - mówił w piątek rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.

Zakażeni rodzice

Jak poinformował, objawy zakażenia występują u rodziców dziewczynki, którzy są zaszczepieni. - Są w izolacji, tak jak dziewczynka. Długotrwały kontakt z dzieckiem mógł narazić ich na zakażenia - dodał.

Rodzicom trzylatki wykonano testy na koronawirusa, które jak informuje RMF FM, dały wynik pozytywny.



Póki co nie wiadomo, którym wariantem koronawirusa są zakażeni. Odpowiedź na to pytanie mamy poznać na początku przyszłego tygodnia.



Testy na obecność koronawirusa mają przejść również wszystkie dzieci z grupy przedszkolnej, do której uczęszcza trzylatka. Dzieci są na kwarantannie. Badania przejdą najprawdopodobniej również rodzice dzieci, które miały kontakt z dziewczynką zakażoną Omikronem.



Trzylatka z Warszawy to druga osoba w Polsce u której wykryto wariant Omikron. W czwartek pierwszy przypadek wariantu Omikron w Polsce stwierdzono u obywatelki Lesotho, która w ubiegłym tygodniu uczestniczyła w szczycie cyfrowym ONZ w Katowicach. - Obecnie kobieta przebywa w izolatorium w Myszkowie, czuje się dobrze - poinformował wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.



Omikron na świecie

Pierwszy przypadek zakażenia wariantem omikron na świecie wykryto w listopadzie w RPA. Od tamtej pory stał się przedmiotem badań.

Sekretarz generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus we wtorek poinformował, że do tej pory ten wariant wyryto w 77 krajach. Zaznaczył, że rozprzestrzenia się "w tempie, którego nie widzieliśmy przy żadnym innym wariancie".

Natomiast Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) w środę ostrzegło, że istnieje "bardzo wysokie" ryzyko, że nowy wariant koronawirusa omikron stanie się dominujący w Europie na początku przyszłego roku i doprowadzi do rosnącej liczby ciężkich zachorowań na Covid-19.