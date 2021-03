Od dzisiaj na szczepienia mogą rejestrować się wszystkie osoby powyżej 60 lat, w tym urodzone przed 1951 r. Nadal mogą się również rejestrować seniorzy, którzy wcześniej mieli taką możliwość, ale tego nie zrobili. Czwartek to także dzień, w którym ruszają szczepienia żołnierzy.

Zdjęcie Szczepienia przeciw COVID-19 /OLE BERG-RUSTEN /AFP

Szczepienia przeciw COVID-19 żołnierzy polskiego wojska zostaną zainaugurowane w czwartek rano w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. MON podało, że szczepienia tej grupy rozpoczynają się zgodnie z harmonogramem Narodowego Programu Szczepień. W czwartkowej inauguracji udział weźmie szef resortu obrony Mariusz Błaszczak.

Minister w lutym przekazał, że armia jest w stanie przeprowadzić szczepienia żołnierzy własnymi zasobami medycznymi. W środę resort potwierdził, że wojsko ma kompetencje i jest przygotowane do samodzielnego przeprowadzenia szczepień żołnierzy, a także przedstawicieli innych służb mundurowych. Dotychczas zaszczepieni zostali wojskowi medycy.

MON przekazało, że chęć zaszczepienia się zadeklarowali prawie wszyscy z liczącej ponad 110 tys. żołnierzy zawodowych armii.

Dla kogo rejestracja na szczepienia?

Od czwartku na szczepienia mogą rejestrować się wszystkie osoby powyżej 60 lat, w tym urodzone przed 1951 r. Jak zwraca uwagę resort zdrowia, nadal mogą się rejestrować seniorzy, którzy wcześniej mieli taką możliwość, ale tego nie zrobili.

Zapisać się na szczepienie można na cztery sposoby.

Pierwszy to telefon na całodobową i bezpłatną infolinię - 989. Dla dzwoniących z zagranicy - 22-62-62-989. Nie jest potrzebny osobisty kontakt zainteresowanego, bo seniora zgłosić może osoba bliska z rodziny. Wystarczy podać numer PESEL osoby chcącej się zaszczepić, wybrać dokładny termin i miejsce szczepienia. Nie trzeba też zostawiać żadnego numeru telefonu, ale jeśli się to uczyni, to na wskazany numer otrzyma się SMS-a z potwierdzeniem umówienia wizyty, a w przeddzień szczepienia - przypomnienie. Na podanie drugiej dawki umawia się już w punkcie szczepień.

Druga droga to elektroniczny zapis przez e-Rejestrację dostępną na stronie pacjent.gov.pl, ale aby to zrobić, trzeba mieć profil zaufany. Zgłaszający otrzymuje do wyboru pięć terminów w punktach szczepień blisko miejsca zamieszkania. Jeśli żaden termin nie jest dogodny, można wybrać, korzystając z wyszukiwarki, inne terminy i lokalizację. Po rezerwacji otrzymuje się SMS-a z potwierdzeniem, a dzień przed planowaną wizytą przypomnienie.

Można również skontaktować się z wybranym punktem szczepień. Ich lista dostępna jest TUTAJ.

Ostatni sposób to wysłanie SMS-a na numer 664-908-556 lub 880-333-333 o treści: SzczepimySie. System prześle prośbę o podanie numeru PESEL, potem o przesłanie kodu pocztowego. Zaproponuje termin i punkt blisko miejsca zamieszkania. Jeśli jest dogodny, wystarczy odpowiedzieć "tak", jeśli nie - należy wysłać wiadomość o treści "nie". Wtedy otrzymuje się wiadomość z nową propozycją terminu, godziny i lokalizacji. Należy jednak pamiętać, że brak odpowiedzi w czasie pięciu minut przerywa proces rejestracji.

"Jeżeli w systemie rejestracji nie będzie wolnego terminu, do wszystkich osób, które wyślą SMS-a, oddzwoni infolinia w chwili uruchomienia nowych terminów szczepień" - zaznaczono.

Po zarejestrowaniu na podany numer otrzymuje się na dobę przed wizytą przypomnienie o niej. Należy jednak pamiętać, aby nie odpowiadać na SMS-a z innego numeru niż numer 664-908-556 lub 880-333-333, bo może to być próba wyłudzenia pieniędzy. Zweryfikować należy go TUTAJ.

