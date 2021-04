Rejestracja na szczepienia dla rocznika 1962. Michał Dworczyk: Już 64 tys. chętnych

Od północy zarejestrowało się na szczepienia 64 tysiące chętnych z rocznika 1962; rejestracja na razie przebiega bez przeszkód - poinformował pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Potwierdził też, że po północy ruszą zapisy dla kolejnego rocznika.

Zdjęcie Michał Dworczyk w trakcie konferencji prasowej /PAP/Wojciech Olkuśnik /PAP

W poniedziałek rozpoczęła się rejestracja na szczepienia osób, które urodziły się w roku 1962.

Odpowiedzialny za akcję szczepień szef KPRM Michał Dworczyk zapewnił wczesnym popołudniem, że rejestracja ta przebiega bez przeszkód. - Wierzę, że nadal tak będzie - zaznaczył.

Dworczyk poinformował, że jak na razie zarejestrowało się 64 tys. osób z rocznika 1962. - Do końca maja mamy półtora miliona wolnych terminów - to są zarówno sloty wewnętrzne, jak i zewnętrzne, ale to są wszystko wolne miejsca, które będą się - jestem przekonany - sukcesywnie wypełniały - powiedział szef KPRM.

Zastrzegł, że są powiaty, w których jest problem z terminami szczepień. - W tej chwili pracujemy nad tym, żeby wesprzeć punkty szczepień w tych powiatach tak, żeby nie trzeba dalej jeździć, żeby każdy zainteresowany pacjent miał jak najbliżej siebie punkt szczepień - zapewnił Dworczyk.

Przypomniał ponadto, że we wtorek, od północy, rozpocznie się rejestracja chętnych z rocznika 1963, w środę - 1964 i w kolejnych dniach z dalszych roczników.