Priorytetem w najbliższym czasie będzie odbudowa zdrowia Polaków. Odbudowa zdrowia po pandemii to nie jest tylko kwestia wychodzenia z COVID-19, to problem znacznie szerszy, bo niestety pandemia spowodowała również pewne zaniedbanie zdrowia publicznego - powiedział w trakcie briefingu prasowego w Nałęczowie minister zdrowia Adam Niedzielski.

Zdjęcie Adam Niedzielski /Zbyszek Kaczmarek /Reporter

Najważniejszym zadaniem jest powrót do normalnego leczenia, do zajmowania się zdrowiem tak jak przed pandemią - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że "Musimy mieć specjalne narzędzia do walki o powrót do pełnej sprawności po przejściu COVID-19".

Odbudowa zdrowia Polaków

Szef resortu zdrowia mówił na konferencji prasowej w Nałęczowie, że "spotkanie inicjuje projekt ważny dla zdrowia wszystkich Polaków, którzy przechorowali COVID-19 - rehabilitację postcovidową".

- Zanim przejdziemy do szczegółów programu rehabilitacji postcovidowej, chciałbym powiedzieć, że trzecia fala pandemii słabnie. Apogeum liczby zachorowań, hospitalizacji czy zgonów mamy już za sobą - stwierdził szef MZ.

Dodał, że oznacza to konieczność jak najszybszego, wręcz natychmiastowego zajęcia się innymi priorytetami.

- Priorytetem w najbliższym czasie będzie odbudowa zdrowia Polaków. Odbudowa zdrowia po pandemii to nie jest tylko kwestia wychodzenia z COVID-19, to problem znacznie szerszy, bo niestety pandemia spowodowała również pewne zaniedbanie zdrowia publicznego - przyznał Niedzielski.

Wyjaśniał, że zaniedbanie to wiąże się m.in. z ograniczoną dostępnością do systemu opieki, którego duża część była zaangażowana w walkę z pandemią COVID-19.

- Najważniejszym zadaniem na najbliższy miesiąc, dwa, trzy miesiące jest powrót do normalnego leczenia, do zajmowania się zdrowiem tak jak zajmowaliśmy się nim w czasie przedpandemicznym - stwierdził minister.

Wracają zabiegi planowe

- Kolejny tydzień będzie bardzo ważny, bo (...) od tego tygodnia pomajowego, czyli od 4 maja znosimy, czy wycofujemy tę rekomendację ograniczenia zabiegów planowych - powiedział minister.

Dodał, że była to "smutna konieczność" związana z tym, że wszystkie siły musiały być skierowane na walkę z COVID-19 w trzeciej fali.

- Teraz, kiedy fala odpuszcza, chcemy przerzucić środki i siły na leczenie w innych zakresach - dodał.

Aby zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia do szpitala NFZ 8 marca tego roku zaleciło ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo.

Jak wyjaśniło NFZ, ograniczenie nie powinno dotyczyć planowej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Dodatkowo - jak wskazał fundusz - przy ograniczeniu lub zawieszeniu udzielania świadczeń należało wziąć pod uwagę przyjęty plan leczenia oraz wysokie prawdopodobieństwo pobytu pacjenta po zabiegu w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

Zalecenie dotyczyło przede wszystkim planowanych pobytów w szpitalach w celu przeprowadzenia diagnostyki, zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, w szczególności endoprotezoplastyki dużych stawów, dużych zabiegów korekcyjnych kręgosłupa, zabiegów naczyniowych na aorcie brzusznej i piersiowej, pomostowania naczyń wieńcowych, jak również dużych zabiegów torakochirurgicznych, zabiegów wewnątrzczaszkowych, nefrektomii, histerektomii, ale z powodów innych niż onkologiczne.

Zakres rehabilitacji pocovidowej

Rehabilitacja pocovidowa będzie stanowiła odrębny produkt w zakresie szerokiej gamy świadczeń rehabilitacyjnych i będzie odrębnie finansowana z funduszu przeciwdziałania COVID-19.

Czas trwania rehabilitacji będzie wynosił od 2 do 6 tygodni, przy czym rehabilitacja rozpoczynać się będzie nie później niż 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19.

Ministerstwo Zdrowia wymieniło, że w zakres rehabilitacji pocovidowej wejdą m.in. kinezyterapia ze szczególnym uwzględnieniem treningu wytrzymałościowego, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń efektywnego kaszlu, ćwiczeń ogólnousprawniających, inhalacje indywidualne, treningi marszowe, balneoterapia - według indywidualnych wskazań, masaż - według indywidualnych wskazań, hydroterapia, fizykoterapia - według indywidualnych wskazań, treningi relaksacyjne, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, w tym np. nauka prawidłowej techniki używania inhalatorów, eliminacja nałogów i innych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, prozdrowotna modyfikacja stylu życia, leczenie dietetyczne - według indywidualnych wskazań, wspomaganie rehabilitacyjne schorzeń współistniejących.

