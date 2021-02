"Recepta na kryzys". ​KO przedstawi propozycje działań w związku z pandemią

#ReceptaNaKryzys - pod takim hasłem Koalicja Obywatelska zaprezentuje w sobotę w Warszawie propozycje programowe dotyczące przeciwdziałania skutkom kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. - Przedstawimy nasze propozycje rozwiązań i działań zarówno w obecnej sytuacji pandemicznej, jak i tuż po niej - powiedziała była wiceminister finansów Izabela Leszczyna.

Reklama

Zdjęcie Borys Budka /Michal Dubiel /Reporter

Na początku lutego liderzy PO: Borys Budka i Rafał Trzaskowski wystąpili wspólnie na konferencji pod hasłem "Czas na zmiany". Zaproponowali tam stworzenie "Koalicji 276" (nazwa nawiązywała do większości, jaka potrzebna jest w Sejmie do odrzucenia prezydenckiego weta) jako forum współpracy formacji opozycyjnych. Zaprezentowali też kilka postulatów, dotyczących m.in. zmian w sądownictwie oraz likwidacji TVP Info. Konferencja - jak zapowiadali politycy PO - miała być wstępem do serii kolejnych eventów programowych.

Reklama

W piątek po południu na kontach PO w mediach społecznościowych i profilach jej polityków pojawiło się hasło "#ReceptaNaKryzys". "Już jutro #ReceptaNaKryzys Prawdziwa. Realna. Potrzebna" - napisał na Twitterze szef PO Borys Budka.

"Recepta na kryzys" ma zostać zaprezentowana w sobotę przed południem w Warszawie. - Przedstawimy nasze propozycje rozwiązań i działań zarówno w obecnej sytuacji pandemicznej, jak i tuż po niej. Powiemy co - naszym zdaniem - jest ważne, na czym należy się skupić, jak państwo powinno funkcjonować w tym czasie, żeby gospodarka miała szansę na odbicie - powiedziała w piątek była wiceminister finansów Izabela Leszczyna.

Jak dodała, dodatkowe środki pilnie potrzebne są m.in. na służbę zdrowia i edukację. - Także firmy potrzebują pieniędzy, żeby zrekompensować sobie straty z właściwie całego ubiegłego roku. Nie można tak po prostu zamknąć gospodarki. Polski na to nie stać - zaznaczyła Leszczyna.

Według posła Sławomira Nitrasa, środki te powinny pochodzić z unijnego Funduszu Odbudowy. Polityk przypomniał jednocześnie, że rząd wciąż nie przedstawił Krajowego Planu Odbudowy, który jest niezbędny do otrzymania tych środków. - Widzimy taką dramatyczną niemoc rządu, jak oni buksują, nie mogąc się porozumieć, bo znaczna część rządu w ogóle nie chce żadnych europejskich pieniędzy, nie chce sięgać po ten mechanizm. My widzimy natomiast dramatyczną wręcz konieczność szybkiego uruchomienia tych pieniędzy - zaznaczył Nitras.

W sobotnim wydarzeniu, które będzie miało głównie charakter online, wezmą udział m.in. lider PO Borys Budka oraz posłowie: Leszczyna i Nitras. Obecni mają być też przedstawiciele innych ugrupowań z KO.