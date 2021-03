Wydłuża się lista nowych objawów COVID-19. To już nie tylko utrata węchu i smaku, suchy kaszel i gorączka, a zupełnie inne dolegliwości, których do tej pory nie kojarzyliśmy z SARS-CoV-2. Reporterzy "Raportu" Polsat News przeanalizowali listę przypadłości, których nie powinniśmy bagatelizować.

Zdjęcie Nową oznaką zakażenia SARS-CoV-2 jest m.in. wysypka /Polsat News

Lekarze alarmują, że pojawia się coraz więcej nietypowych objawów COVID-19. Przekonała się o tym 26-letnia Aleksandra Sęk, która niedawno zmagała się z infekcją - informuje Polsat News.

- Zaczęło się od lekkiego bólu głowy, zatok. Uznałam, że się przeziębiłam - wspomina.

Aleksandra Sęk zrobiła test, ponieważ koronawirusem zakażało się coraz więcej jej znajomych z pracy. Podczas teleporady pytano ją m.in., czy ma duszności, kaszel i temperaturę, lecz na każde z tych pytań odpowiadała "nie".

- Prawdopodobnie zostałam skierowana na test tylko dlatego, że miałam bezpośredni kontakt z zakażonym - stwierdziła.

Oznaką COVID-19 mogą być zmiany na skórze

Takich przypadków jest znacznie więcej. Do gabinetów lekarskich zgłaszają się pacjenci z niecharakterystycznymi objawami, które objawiły się podczas trzeciej fali epidemii. Są to np. ból w obrębie nosa sięgający do zatok, a także w okolicach czoła. Ten drugi występuje zwłaszcza, gdy pochylamy się do przodu.

- Osoby, które często mają bakteryjne zapalenie zatok to pewnie znów go doznały, bo inne infekcje nadal występują. Lecz ktoś, kto nigdy go nie miał i nagle czuje ból głowy, powinien jak najszybciej zgłosić się do lekarza - powiedziała Magdalena Krajewska, specjalistka medycyny rodzinnej.

U dzieci i młodzieży oznaką COVID-19 mogą być także zmiany na skórze, m.in. całym tułowiu, na twarzy czy dłoniach. Innymi nietypowymi objawami są biegunka, inne problemy żołądkowe a także zaburzenia słuchu. Lekarze podkreślają jednak, by nie wpadać w panikę.



