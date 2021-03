"Raport": Coraz więcej Polaków zmaga się z depresją. Powodem pandemia koronawirusa

Przez rok dwukrotnie wzrosła liczba Polaków zmagających się z depresją - zwracają uwagę dziennikarze "Raportu", programu Polsat News. W najnowszym materiale o swoich problemach w czasie pandemii koronawirusa opowiedział m.in. aktor Piotr Zelt.

Małgorzata Serafin, była dziennikarka, która kilka lat temu postanowiła zostać fryzjerką, nawrotu depresji doświadczyła właśnie w czasie pandemii koronawirusa.

- Na początku pandemii, jak był lockdown, ja postawiłam na przetrwanie, organizowałam sobie dzień, ponieważ zostały zamknięte salony fryzjerskie, ja byłam bez pracy. Wyznaczałam sobie jakieś zadania do zrobienia. Minęło kilka miesięcy i po tym, jak skończył się lockdown, zorientowałam się, że nie jestem w stanie iść do pracy, bo boję się kontaktu z człowiekiem, miałam gigantyczne stany lękowe - opowiada. Kobieta skontaktowała się z psychiatrą. Do dziś bierze leki.

Pandemia to trudny czas także dla aktorów - nie ukrywa jeden z nich, Piotr Zelt.

- Czynnikiem najbardziej powodującym pogorszenie nastroju, nawrót depresji, był brak pracy i brak perspektywy jakiejkolwiek. Nie wiemy, kiedy to się skończy, ile to potrwa - to jest niezwykle przygnębiające - przyznaje.

- Ten pierwszy, zeszłoroczny lockdown przetrwałem dosyć ciężko, na początku miałem problemy z poradzeniem sobie psychicznym z tą sytuacją. Problemy ze snem, agresja słowna, niechęć - mówi.

Jak tłumaczą to lekarze?

- Wszyscy jesteśmy w nadzwyczajnej sytuacji, nadzwyczajność polega na tym, że żyjemy w zagrożeniu, dużo mamy lęku, dużo mamy obaw i to wpływa też na naszą psychikę, nasz nastrój - przekonuje psycholog społeczny Leszek Mellibruda.

