"Docierają do mnie informacje z miejskich szpitali w Warszawie o nieuczciwych praktykach w zakresie pozyskiwania personelu medycznego do szpitala na PGE Narodowym" - napisał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski w liście do premiera Mateusza Morawieckiego. Jak wskazał, rekrutujący medyków do pracy w tymczasowej lecznicy oferują stawki wyższe od obowiązujących na rynku.

Zdjęcie Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski /Paweł Supernak /PAP

W poniedziałek (26 października) szef kancelarii premiera Michał Dworczyk przekazał, że pod koniec tygodnia tymczasowy szpital na Stadionie Narodowym powinien być gotowy na przyjęcie pierwszego pacjenta z COVID-19.

Reklama

- Zgodnie z planem, w czwartek (29 października) w placówce powinny rozpocząć się szkolenia personelu medycznego - powiedział w Polsat News.

Powstający na PGE Narodowym szpital będzie filią Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA. Według założeń w pierwszym etapie będzie tam 300 łóżek, następnie 500, z czego 50 przeznaczonych do intensywnej terapii. Docelowo zaś szpital będzie mógł zostać rozbudowany do 1000 miejsc dla chorych.

Jak poinformował w piątek (23 października) wiceszef MSWiA Błażej Poboży, do pracy w szpitalu zgłosiło się dotąd ponad 1700 pielęgniarek, ratowników i lekarzy.

Trzaskowski o "nieuczciwych praktykach"

Sytuację wokół kadr medycznych, które mają umożliwić funkcjonowanie szpitala na PGE Narodowym, skomentował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Jak przekazał, docierają do niego informacje z miejskich lecznic o "nieuczciwych praktykach w zakresie pozyskiwania personelu medycznego" do szpitala polowego. Z tego powodu napisał list do premiera Mateusza Morawieckiego, którego treść opublikował na Facebooku.

W dokumencie wyjaśnił, że odpowiedzialni za rekrutację do szpitala na stadionie "oferują ewentualnym pracownikom poziom wynagrodzenia, który znacząco przekracza stawki obecne na rynku".

"Następstwem takich działań może być nie tylko zagrożenie dla zapewnienia właściwego zabezpieczenia oddziałów szpitalnych w najbliższej przyszłości, ale również załamanie w zakresie hospitalizowania pacjentów zakażonych SARS-CoV-2" - stwierdził Trzaskowski.

Apel do szefa rządu

Zdaniem prezydenta Warszawy "rozwiązania o charakterze tymczasowym nie powinny wpływać na zaburzenie całego systemu ochrony zdrowia".

"Tak, aby nie zapominać o pacjentach, którzy są hospitalizowani również z innych powodów niż choroby zakaźne" - uściślił polityk Platformy Obywatelskiej.

Trzaskowski dodał, że zarządzane przez stołeczny ratusz podmioty lecznicze dysponują ponad 20 proc. bazy łóżkowej na obszarze Warszawy.

"Osłabienie ich funkcjonowania spowoduje negatywne skutki odczuwalne nie tylko w stolicy, ale również Mazowsza. Apeluję do premiera o osobiste zaangażowanie w rozwiązanie problemu" - podsumował swój list Trzaskowski. Dodał, że "w walce z koronawirusem trzeba współpracować", a stawką jest "zdrowie i życie nas wszystkich".

"Panie premierze, proszę zatrzymać te szkodliwe działania!" - napisał prezydent stolicy.