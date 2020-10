- Po dziesięciu dniach od przekształcenia Radomskiego Szpitala Specjalistycznego ponownie w lecznicę wieloprofilową, brakuje łóżek dla chorych z koronawirusem – potwierdziła rzeczniczka szpitala Elżbieta Cieślak. RSS jest jedyną w Radomiu lecznicą z oddziałem zakaźnym.

Zdjęcie Na jedynym oddziale zakaźnym w Radomiu brakuje miejsc dla chorych z COVID-19 /Tomasz Hamrat / Gazeta Polska /Agencja FORUM

W związku z epidemią koronawirusa w kwietniu Radomski Szpital Specjalistyczny przy ul. Tochtermana został przekształcony w jednoimienny szpital zakaźny. Przez kilka miesięcy trafiali do niego wyłącznie pacjenci z potwierdzeniem lub podejrzeniem COVID-19.

Reklama

28 października szpital powrócił ponownie do stanu sprzed epidemii i funkcjonuje jako lecznica wieloprofilowa. Problemy pojawiły się jednak już po dziesięciu dniach po przekształceniu.

Zgodnie z zaleceniem wojewody mazowieckiego Radomski Szpital Specjalistyczny był zobowiązany do przygotowania po przekształceniu w wieloprofilowy 26 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem, w tym trzech tzw. łóżek respiratorowych.

- Aktualnie w oddziale zakaźnym przebywa 23 pacjentów z potwierdzonym koronawirusem, w tym sześć na oddziale intensywnej terapii. Oznacza to, że wyczerpaliśmy na ten moment limit łóżek przeznaczonych dla pacjentów z potwierdzonym COVID-19 - powiedziała rzeczniczka szpitala.

Wojewoda uspokaja

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł mówił we wtorek (6 października) w Radiu Plus, że na liczbę zajętych łóżek patrzy z perspektywy całego województwa, a nie poszczególnych szpitali.

- Jest wiele miejsc w innych szpitalach, gdzie pacjentów możemy leczyć. Nie ma mowy, że stoimy przed dylematem, kogo dzisiaj leczyć. Nieustannie zmieniany decyzje odnośnie poszczególnych szpitali. Na dzisiaj ilość tych łóżek jest wystarczająca - zapewnił Radziwiłł.

Odnosząc się do sytuacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, wojewoda mazowiecki powiedział, że choć brakuje już wolnych miejsc w Radomiu, to są one dostępne np. w odległych o ponad 40 km do Radomia Kozienicach.

Wojewoda poinformował, że we wtorek w całym województwie mazowieckim na zajętych było 676 łóżek dla osób z COVID-19, zaś wszystkich miejsc jest 838.