Radomski Szpital Specjalistyczny przygotowuje 200 miejsc dla pacjentów z COVID-19. Chorzy umieszczeni będą na oddziałach, z których sukcesywnie wypisywani są pacjenci leczeni na inne schorzenia – poinformowała we wtorek rzeczniczka szpitala Elżbieta Cieślak.

Zdjęcie Koronawirus w Polsce. /Jacek Szydlowski /Agencja FORUM

Zgodnie z decyzją wojewody mazowieckiego Radomski Szpital Specjalistyczny (RSS) przy ul. Tochtermana ma przygotować 200 łóżek, w tym 10 intensywnej terapii, dla potrzeb pacjentów z potwierdzonym COVID-19.

Reklama

Cieślak przekazała, że w tym celu zaadaptowane zostaną pomieszczenia większości dotychczasowych oddziałów - m.in. wewnętrznego, kardiologicznego, neurologicznego, udarowego, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii, ortopedii czy pediatrii.

- Na te oddziały przyjęcia zostały wstrzymane, a dotychczasowi pacjenci są sukcesywnie wypisywani albo do domu - jeśli ich stan zdrowia na to pozwala, albo są przewożeni do innych szpitali. Część trafiła już do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu i do lecznic w Kozienicach i Nowym Mieście nad Pilicą - poinformowała Cieślak.

Normalnie działają cztery oddziały

We wtorek w RSS przebywało ok. 150 pacjentów. W szpitalu leczonych było prawie 50 chorych na COVID-19.

- Karetki przywożą do nas nie tylko pacjentów z Radomia i regionu radomskiego, ale też z innych miast woj. mazowieckiego, m.in. z Warszawy czy z Siedlec - zaznaczyła rzeczniczka.

Cieślak podkreśliła, że w szpitalu przy ul. Tochtermana normalnie działają i przyjmują pacjentów cztery oddziały: ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny, oddział dializ z odcinkiem nefrologii i dermatologia.

Radom jest w żółtej strefie, a pow. radomski w czerwonej. Jak poinformowała we wtorek w komunikacie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu, ostatniej doby u 62 osób potwierdzono zakażenie koronawirusem.