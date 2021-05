4 765 nowych zakażeń koronawirusem i 421 kolejnych zgonów pacjentów z COVID-19 - to najważniejsze informacje z sobotniego raportu resortu zdrowia. Liczba wszystkich zakażonych koronawirusem od początku epidemii wzrosła 2 829 196. Zmarło w sumie 69 866 chorych. W ciągu ostatniej doby wykonano 63 455 testów, w 30 342 testy antygenowe.

Reklama

Zdjęcie Leczenie pacjentów covidowych w Bochni / Omar Marques /Getty Images

Mamy 4765 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (712), mazowieckiego (583), dolnośląskiego (503), wielkopolskiego (500), małopolskiego (367), łódzkiego (326), pomorskiego (302), lubelskiego (226), zachodniopomorskiego (224), kujawsko-pomorskiego (206), opolskiego (165), warmińsko-mazurskiego (149), podkarpackiego (119), świętokrzyskiego (119), lubuskiego (110), podlaskiego (101).

Reklama

53 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 109 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 312 osób.

Od początku epidemii koronawirusa w naszym kraju zakaziło się 2 829 196 Polaków, z czego 69 866 zmarło.



W porównaniu do soboty z ubiegłego tygodnia liczba przypadków spadła o 1674. 1 maja odnotowano zgony 423 pacjentów chorych na COVID-19.



Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 119 42 367 19 712 70 165 8 503 42 110 9 500 60 119 14 326 24 583 45 206 15 101 8 149 9 302 28 224 17 226 11

Ładowanie...

Spada liczba zajętych łóżek i respiratorów

W szpitalach przebywa 17 tys. 155 chorych z COVID-19, a 2 tys. 157 z nich jest podłączonych do respiratorów - podało w sobotę Ministerstwo Zdrowia.

Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 37 tys. 326 łóżek i 3 tys. 982 respiratory.

Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 136 tys. 787 osób. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 mln 563 tys. 79 zakażonych.

Ostatniej doby zaszczepiono 357 529 osób. Pierwszą dawkę otrzymało do tej pory 9 987 919 osób, dwie dawki przyjęły 3 421 544.



Resort zdrowia podał w sobotę, że liczba niepożądanych odczynów wśród osób, które zostały zaszczepione od początku akcji szczepień, sięgnęła 7 607.

Ładowanie...

Ładowanie...

Luzowanie obostrzeń. Otwarte hotele

Od północy z piątku na sobotę obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zgodnie z nim, od soboty, 8 maja, do 5 czerwca br. działalność mogły wznowić hotele - z wyjątkiem strefy restauracyjnej i welness&spa. W hotelach obowiązuje jednak limit gości - maksymalnie 50 proc. zajętych pokoi.



Z rozporządzenia wynika, że do 14 maja br. restauracje hotelowe pozostają zamknięte, posiłki mogą być serwowane tylko do pokoi, ale wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową.

Także do 14 maja lokale gastronomiczne będą mogły sprzedawać posiłki tylko na wynos.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wydarzenia": Naukowcy wykryli brazylijski wariant koronawirusa na Śląsku Polsat News