Przeziębienie może chronić przed COVID-19. Nowe ustalenia naukowców

Ekspozycja na rinowirusy, najczęstsza przyczynę przeziębienia, może chronić przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Potwierdzają to kolejne badania, o których informuje "Journal of Experimental Medicine". Odkrycie to daje możliwość stosowania nowej, obiecującej w skutkach terapii. Jednak jej realizacja może być trudna, ponieważ najbardziej skuteczna byłaby w dniach bezpośrednio po zakażeniu, kiedy wiele osób nie wykazuje żadnych objawów

Zdjęcie Dzień pracy w szpitalu zakaźnym w Gdańsku na oddziałach leczących pacjentów z COVID-19 / Piotr Hukalo / East News