Policja z Chełma (woj. lubelskie) zatrzymała 40-latka, który przez ponad pół roku pracował jako ratownik medyczny. Mężczyzna został zatrudniony na podstawie sfałszowanych dokumentów o ukończeniu kursu. Dodatkowo jeździł karetką, mimo trzykrotnego zakazu prowadzenia pojazdów. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

Zdjęcie Mężczyzna przez ponad pół roku udawał ratownika medycznego, zdj. ilustracyjne / Robert Gardzinski /Agencja FORUM

Jak informuje Polsat News , policjanci zatrzymali 40-latka w środę (18 listopada). W chwili zatrzymania kierował oplem vectrą, mimo trzech aktualnych zakazów prowadzenia pojazdów.

Okazało się, że mężczyzna w marcu tego roku zatrudnił się w jednej z placówek służby zdrowia jako ratownik medyczny. Posługiwał się podrobionym dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Skłamał także odnośnie swojego doświadczenia zawodowego.

Mężczyzna wielokrotnie kierował także karetką, mając zakaz prowadzenia pojazdów.

W piątek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał trzy zarzuty - oszustwa, posługiwania się podrobionym dokumentem oraz niestosowania się do zakazu prowadzenia pojazdów. Przyznał się do winy. Grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności.