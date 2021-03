- Według stanu na piątek zaszczepiono zdecydowanie ponad 400 tys. nauczycieli. Szczepienia trwały też w weekend. Obecnie ponad 90 proc. nauczycieli jest już zaszczepionych - powiedział minister minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Zdjęcie Przemysław Czarnek /Piotr Molecki /East News

Szefa resortu edukacji i nauki Przemysława Czarnka zapytano w poniedziałek w internetowej części wywiadu w Programie I Polskiego Radia o liczbę nauczycieli zaszczepionych przeciwko COVID-19.

- Według stanu na piątek, a przypomnijmy, że w weekend też szczepienia trwały, to było zdecydowanie ponad 400 tys. nauczycieli na 590 tys. zarejestrowanych, więc możemy mówić o tym, że już w piątek była to przytłaczająca większość nauczycieli zaszczepiona - powiedział.

Dodał, że w sobotę i niedzielę również trwały szczepienia nauczycieli. - W związku z tym jesteśmy przekonani, że na chwilę obecną ponad 90 proc. nauczycieli jest już zaszczepionych - podkreślił.

Według przekazanych przez Czarnka informacji w niektórych województwach zaszczepiono 100 proc. nauczycieli, którzy chcieli przyjąć zastrzyki.

- Zgodnie z tym, co zapowiadaliśmy, w pierwszej dekadzie marca wszyscy powinni zostać zaszczepieni - zapewnił.

Zapytany o to, co z nauczycielami, którzy nie zgłosili się do tej pory do szczepienia, a zmienią zdanie, minister stwierdził, że będą musieli poczekać na szczepienia w swoich grupach wiekowych.

- Na razie nie przewidujemy żadnego dodatkowego szczepienia, na razie przewidujemy w pewnej perspektywie czasowej, ale ciągle w grupie pierwszej, szczepienia pracowników administracji szkolnej - powiedział.

