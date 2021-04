- Zakładamy, że już od 19 kwietnia będzie możliwy powrót do przedszkoli. Kluczowe będą dane ze środy i czwartku - zapowiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. W kolejnych tygodniach do szkół miałyby wracać starsze dzieci.

Zdjęcie Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek /GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS /Agencja FORUM

Przemysław Czarnek był pytany w Porannej rozmowie w RMF FM o planowany powrót uczniów do szkół. Minister edukacji podkreślił, że kluczowe w tym kontekście będą dane Ministerstwa Zdrowia o zakażeniach i zgonach ze środy i czwartku.

- Jeśli potwierdzą tendencję spadkową, to począwszy od poniedziałku jest wielka szansa, żebyśmy wracali do przedszkoli, w kolejnym tygodniu do klas I-III i do kolejnych klas szkół podstawowych, a następnie w maju do szkół ponadpodstawowych tak, żeby w maju już wszyscy byli w systemie stacjonarnym - zapewnił minister.

Dopytywany o nauczanie hybrydowe, Czarnek odpowiedział, że to propozycja alternatywna. - Żeby w szkole było do 50 proc. uczniów, szkoły są na to przygotowane. To nie jest przesądzone, to jeden ze scenariuszy - dodał.

