- 300 mln złotych trafi do nauczycieli, którzy ponoszą koszty związane z doposażeniem w sprzęt informatyczny niezbędny do zwiększenia efektywności nauczania zdalnego - zapowiedział minister edukacji Przemysław Czarnek.

Jak przypomniał, "w związku z sytuacją, w jakie znalazła się polska oświata wszystkie klasy szkół podstawowych i ponadpodstawowych już dziś są w trybie nauczania zdalnego". - To generuje koszty, aby to nauczanie było jak najbardziej efektywne - powiedział.

Wsparciem - jak stwierdził minister - mają zostać objęci wszyscy nauczyciele od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej.

- Wszyscy ci nauczyciele będą mogli zakupić niezbędne akcesoria informatyczne - wymienione w rozporządzeniu, które niebawem się ukaże. Chodzi o kamerki, mikrofony, statywy, klawiatury, myszki, ale także niezbędne oprogramowanie do nauczania zdalnego oraz szybszy internet - powiedział Czarnek.



Jak dodał, może to być również dopłata "w wysokości do 500 złotych" do sprzętu droższej wartości, "jeśli nauczyciele planują wyposażyć się w taki sprzęt na przyszłość".

- Pozostawiamy to w gestii nauczycieli. Sami najlepiej wiedzą, co jest im potrzebne - mówił minister.



Wsparcie dotyczy zakupów, które będą dokonywane teraz i będą przeprowadzane do 7 grudnia, ale - jak dodał minister - obejmuje zakupy dokonane już w tym roku szkolnym, od 1 września. Trzeba tylko wypełnić odpowiedni wniosek.

- Jesteśmy wdzięczni nauczycielom za wysiłki, które podejmują w celu uefektywnienia nauki zdalnej i służby, którą wykonują - stwierdził minister.



