Kwarantanna w Polsce trwa 10 dni, jeśli w jej trakcie nie wystąpiły objawy COVID-19.

Podlegają jej osoby, które miały kontakt z osobą zakażoną, chorą lub podejrzaną o zakażenie, mają objawy, które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem, zostały skierowana na wykonanie testu na obecność koronawirusa lub mieszkają z osobą, która przebywa na izolacji domowej.



Na kwarantannę muszą się udać także osoby wracające z zagranicy. Z kwarantanny zwalnia szczepienie lub negatywny wynik testu na koronawirusa.



Zasady kwarantanny w Polsce

Odstąpiono od testowania osób bezobjawowych w kwarantannie.

Jak przypomina ministerstwo zdrowia, "jeśli dana osoba nie miała bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem nie zostanie skierowana na kwarantannę. Zgodnie z obowiązującym prawem osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie nie podlegają już kwarantannie".

Na kwarantannę musi się jednak udać osoba, która mieszka z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2.



Kwarantannie nie podlegają medycy oraz osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 oraz ozdrowieńcy.



Podczas kwarantanny nie można wychodzić z domu, także na spacery z psem, do sklepu czy do lekarza.



W ramach patroli policja kontroluje osoby, na które nałożono kwarantannę. Za nieprzestrzeganie przepisów grozi do 30 tys. zł kary.



Jak przypomina ministerstwo, "kwarantanna jest zawieszona na czas wykonania testu, na który skierował nas lekarz podstawowej lub nocnej opieki zdrowotnej (droga do miejsca pobrania wymazu i powrót do domu)".