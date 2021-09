Jak poinformował resort zdrowia w czwartek, w ciągu doby zaszczepiono 39 583 Polaków. Dla porównania - w rekordowy dzień, 3 czerwca, szczepień wykonano aż 620 834.

Koronawirus w Polsce Nowe przypadki koronawirusa. Raport Ministerstwa Zdrowia, 9 września



Szczepienia. Program wyhamował

O tym, że program szczepień ostro wyhamował, świadczą dane z całego tygodnia.

Od 3 do 9 września wykonano w Polsce 239 522 szczepień, co daje średnią na poziomie 34 tys. iniekcji dziennie.

Ta liczba spada z tygodnia na tydzień. Od 27 do 2 września szczepiono 45 tys. Polaków dziennie, a od 20 do 26 sierpnia 47 tys.

Tymczasem w okresie, kiedy padł wspomniany dzienny rekord szczepień, a więc od 28 maja do 3 czerwca (tutaj również analizujemy okres piątek -> czwartek) szczepiono 328 tys. Polaków dziennie. Oznacza to, że liczba dziennych szczepień spadła w Polsce blisko 10-krotnie.

Reklama

51 proc. Polaków w pełni zaszczepionych

Łącznie w pełni zaszczepionych jest 19 011 042 Polaków. To ok. 51 proc. całej populacji naszego kraju. Tymczasem np. w Hiszpanii ten odsetek wynosi 74 proc., a w Wielkiej Brytanii 64 proc. (dane za: Our World in Data).

Pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk, pytany pod koniec sierpnia o Narodowy Program Szczepień, przyznał, że "możliwości prostego zachęcania do szczepień gwałtownie się wyczerpują". Zapowiedział, że rząd rozważy obowiązek szczepień dla wybranych grup zawodowych. Zauważył jednak, że społeczne poparcie dla takiego rozwiązania nie jest wysokie.

(mim)



Ładowanie...