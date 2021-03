- Jestem trochę zniesmaczony tym, że to rekomenduje fundusz zdrowia, płatnik. To nie jest nadzorca sytuacji, to powinno być zrobione poprzez ministra – tak zalecenia ograniczenia do minimum lub zawieszenia udzielania świadczeń wykonywanych planowo ocenił w "Graffiti" w Polsat News prof. Wojciech Maksymowicz, neurochirurg, poseł Porozumienia i były minister zdrowia.

Zdjęcie Profesor Wojciech Maksymowicz był gościem "Graffiti" /Polsat News

Prof. Wojciech Maksymowicz skomentował także w Polsat New s wprowadzenie obostrzeń w dwóch kolejnych regionach - w województwach mazowieckim i lubuskim.

Jak ocenił w "Graffiti", "po roku jesteśmy już bardzo dobrze przygotowani do reagowania". - Sprawnie zarządza się pewne sytuacje, a czasem nawet na wyrost - dodał. Zaznaczył, że w zamkniętych województwach są powiaty, w których średnia zakażeń jest niższa od średniej krajowej, a ludzie nie mają tendencji do podróżowania.

Poseł Porozumienia podkreślił, że 1,5 miesiąca temu przedłożył władzom raport zapowiadający wzrost liczby zakażeń na początku marca. - Nie wszystkie rzeczy są uwzględniane z tego, co się mówi, ale pewne uczucie gotowości musi być zachowane - odpowiedział, pytany o to, czy jego raport zlekceważono.

