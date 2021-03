Prof. Włodzimierz Gut: Spadek zakażeń dopiero za dwa, trzy tygodnie

- Jeśli ludzie zastosują się do wprowadzonych w całym kraju obostrzeń, to spadek dziennej liczby zakażeń może nastąpić dopiero za dwa, trzy tygodnie - podkreślił wirusolog prof. Włodzimierz Gut.

W sobotę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o potwierdzeniu zakażenia koronawirusem u 26 405 osób. Zmarło 349 osób. Zestawienia publikowane przez resort mówią, że w szpitalach przebywa 23 293 chorych na COVID-19, z tego 2315 pod respiratorami.

- Wskaźniki są wysokie i nie wiadomo, co będzie w przyszłym tygodniu. Wtorkowe dane pokażą nam dopiero, czy stoimy w miejscu, czy liczba zachorowań wciąż będzie wzrastać - powiedział prof. Gut.

"Są przekonani, że nie złapali koronawirusa"

W ocenie wirusologa "wysoki odsetek osób hospitalizowanych oraz tych, które są pod respiratorami, wskazują, że Polacy zbyt późno zgłaszają się do lekarza pierwszego kontaktu, bagatelizując objawy choroby".

- Obecnie coraz więcej chorych to ludzie młodzi, którzy w przeciwieństwie do osób starszych dużo rzadziej i później zgłaszają się do lekarza, ponieważ są przekonani, że nie złapali koronawirusa. Myślą, że pojawiające się objawy złego samopoczucia to tylko zwykłe przeziębienie i próbują leczyć się na własną rękę - powiedział prof. Gut.

Ekspert przyznał, że nie zawsze jest to COVID-19. - Jeśli jednak zlekceważy się objawy i okaże się, że to jest koronawirus, wówczas takie osoby dużo szybciej trafiają pod respirator - ostrzegł.

"Powodują spustoszenie w organizmie"

Wirusolog przypomniał, że choroba jest bardzo dynamiczna i leczy się ją objawowo. - Nieleczone objawy powodują dużo większe spustoszenie w organizmie, które później trudniej wyleczyć. W konsekwencji taka osoba szybciej trafia pod respirator - zwrócił uwagę prof. Gut.

Jak dodał, "sposób, w jaki ktoś przechodzi COVID-19, w dużej mierze zależy również od jego predyspozycji genetycznych".

Kiedy możliwa poprawa?

Pytany, kiedy można spodziewać się pozytywnych skutków wprowadzenia w całym kraju obostrzeń, wirusolog odpowiedział, że dopiero za jakieś dwa, trzy tygodnie.

- Dynamika jest miarą rozsądku społecznego. Czym innym jest wydanie rozporządzenia, a czym innym jest jego realizacja. Jeśli będziemy respektować wprowadzone ograniczenia, to możemy mieć spadek zakażeń za jakieś dwa, trzy tygodnie - powiedział prof. Gut.

