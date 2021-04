Wirusolog prof. Włodzimierz Gut uważa, że jest za wcześnie, by jednoznacznie stwierdzić, na jakim etapie jest pandemia w Polsce. - Możemy myśleć, że przyrost zakażeń się zatrzymał, albo że wszystko przycichło w związku ze świętami - powiedział.

W Polsce zdiagnozowano ostatniej doby 28 073 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, najwięcej na Śląsku - 4 506 - poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 571 osób.



Tydzień temu, w sobotę 27 marca, badania potwierdziły 31 757 przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło wtedy 448 chorych.

- Patrząc na te dane można myśleć albo bardzo optymistycznie, że przyrost zakażeń się zatrzymał, albo pesymistycznie, że mamy okres przedświąteczny i w związku z tym wszystko przycichło i wybuchnie po świętach - powiedział prof. Gut, komentując najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia.

Jak zaznaczył, mamy obecnie do czynienia z nietypowym okresem, więc "bardzo trudno jest rozróżnić, co jest rzeczywistą zmianą w przebiegu pandemii COVID-19 w Polsce, a co tak naprawdę wynika z tego, że w ferworze przedświątecznym po prostu pewne rzeczy przesunęły się w czasie".

- Nie odważyłbym się jednoznacznie stwierdzić, że pandemia słabnie. Praktycznie w chwili obecnej jest to niemożliwe. Musimy poczekać - stwierdził.



Dodał, że podobna sytuacja ma miejsce w innych krajach Europy.