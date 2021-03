90 procent zakażeń można wyeliminować szybko dzięki rozsądkowi - twierdzi wirusolog prof. Włodzimierz Gut. Jak podkreśla, w zamkniętych przestrzeniach konieczne są maseczki, należy myć ręce i "odpowiedzialnie podchodzić do infekcji".

Zdjęcie Prof. Włodzimierz Gut /fot. Krzysztof Zuczkowski /Agencja FORUM

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 17 260 nowych zakażeniach koronawirusem i 398 kolejnych zgonach (szczegóły TUTAJ).



To rekordowa dobowa liczba przypadków od początku roku.



"90 procent zakażeń można wyeliminować szybko"

Prof. Gut przyznał, że epidemia się rozwija, a trend jest nadal negatywny.

- Dzięki szczepieniom osób starszych osiągamy jedno - powinno być mniej zgonów. Dzięki szczepieniom medyków będzie miał nas kto leczyć. Jeżeli zakażeń będzie dużo więcej, to zabraknie jednak łóżek i sprzętu do ratowania chorych. Optymistyczne zawsze jest to, że wszystko zależy od nas. 90 procent zakażeń można zniwelować w krótkim czasie. Do tego potrzeba tylko rozsądku - maseczek w zamkniętych przestrzeniach, mycia rąk i odpowiedzialnego podchodzenia do infekcji. Teraz choruje wielu młodych ludzi. Oni mocniej roznoszą epidemię niż starsi. Po pierwsze dlatego, że mają więcej kontaktów. Po drugie, bardzo późno w ogóle reagują na to, że się źle czują. Dłużej więc sieją wirusa - podkreślił ekspert.

"Tu przepisy niewiele pomogą"

Zdaniem prof. Guta przykład woj. warmińsko-mazurskiego pokazuje, że w pewnym momencie żadne restrykcje nic nie dają.

- W tym regionie wzmocniono obostrzenia już jakiś czas temu. Czy sytuacja się poprawiła? Pogorszyła się. Co może być przyczyną? To, że ludzie mają w nosie te restrykcje. Wówczas nie zostaje nic innego, jak nabranie odporności zbiorowej. Wirusa złapią więc prawie wszyscy na danym terenie. Jaki będzie tego koszt? Ogromny - ocenił wirusolog.

W ocenie eksperta Polacy w trakcie epidemii racjonalnie zachowywali się rok temu. Wówczas wszyscy posłuchali ekspertów i w Polsce w zasadzie nie było wiosennej fali.

- Potem stało się dużo złego. Swoje zrobiły ruchy kontestujące wszystko. Swoje zrobiły złe zachowania osób na świeczniku. Teraz to już ludzie są po prostu zmęczeni. Dlatego odpowiedzenie na pytanie, gdzie jest szczyt obecnej fali, jest w zasadzie niemożliwe. Ona będzie tak wysoka, jak się zachowany. Tu przepisy niewiele pomogą. Na ulicy, gdy nie ma tłumu, można iść bez maski. Nie mam o to pretensji. Nie rozumiem jednak potem tłumaczenia, że ktoś w sklepie jej nie założy, bo zapomniał. Albo jesteśmy odpowiedzialni i wystarczają miękkie zalecenie, albo jesteśmy nieodpowiedzialni i nie pomogą nawet twarde - stwierdził wirusolog.

Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 976 18 1497 16 2452 53 250 6 1047 29 413 11 1358 26 338 12 1022 19 2596 89 946 25 518 15 1272 25 1207 20 478 10 616 24

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Język pandemii. "Raport" o koronawirusowych zmianach w komunikacji Polsat News