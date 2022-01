Główny doradca premiera ds. COVID-19 i przewodniczący Rady Medycznej prof. Andrzej Horban w rozmowie z dziennikarzem radia RMF FM stwierdził, że powinny powstać "mechanizmy prawne", które zmuszałyby osoby, "które nie chcą się szczepić lub nie mają takiej możliwości", do przyjęcia szczepionki.

Szczepienia muszą być bezpłatne, dostępne i możliwe do przeprowadzenia

Jak wyjaśnił ekspert, "obowiązkowe szczepienie oznacza, że administracja państwowa, administracja medyczna musi zorganizować całe szczepienia w ten sposób, aby one były bezpłatne, dostępne i możliwe do przeprowadzenia".





- Umożliwienie przeprowadzenia (...) to jest to, co byśmy nazwali restrykcjami (...) nakłanianie obywatela - dodał. Przyznał, że mogą być to na przykład paszporty covidowe. - Jest to pewna forma nakłaniania, utrudnianie życia obywatelowi, którzy się nie zaszczepił - oznajmił.

Prof. Andrzej Horban podkreślił, że szczepienie zmniejsza kilkadziesiąt razy ryzyko zgonu.

Prof. Horban: Osoby zaszczepione są mniej zagrożone

Ekspert przytoczył wyniki badań, mówiące, że wśród osób niezaszczepionych będących w grupie wiekowej 60 plus na COVID-19 umiera 152,7 na 100 tys. mieszkańców Polski. W grupie, która przyjęła trzy dawki szczepionki, wskaźnik ten wynosi 3,6 na 100 tys. osób.



- U osób w wieku 50-59 lat, zgony wśród niezaszczepionych - 20,3 na 100 tys. mieszkańców, a wśród zaszczepionych 0,3. To jest odpowiedź na pytanie, jak działa szczepionka - powiedział.

Według Ministerstwa Zdrowia dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19 przyjęło ponad 7,6 mln Polaków, w pełni zaszczepionych jest ponad 21,2 mln osób.