Prof. Andrzej Horban będzie rekomendował zakaz przemieszczania się i godzinę policyjną. Jak mówił, jeżeli nie w całym kraju, to tam, gdzie sytuacja epidemiczna jest najtrudniejsza. - Jeżeli liczba zakażeń będzie rosła, to trzeba będzie to wprowadzić. Być może jeszcze przed świętami. Decydują w tej chwili 2-3 dni - oświadczył główny doradca premiera do spraw pandemii COVID-19.

Reklama

Zdjęcie Prof. Andrzej Horban /Mateusz Grochocki/East News /East News

Profesor Horban stwierdził w Radiu Zet, że tego typu rozwiązanie, jeśli nie miałoby być wprowadzane na obszarze całego kraju, to mogłoby być wdrożone w tych województwach, w których sytuacja jest najgorsza. Według Horbana byłoby to rozwiązanie kompromisowe. - Ja nie mam (w tej kwestii) wahania, podobnie, jak wahania nie mają rządy w innych krajach europejskich - dodał.

Reklama

Rządowy doradca podkreślał, że ulice były puste w trakcie I fali pandemii COVID-19, którą to w jego opinii udało się "stłumić do bardzo niewielkich rozmiarów". - Jeżeli nadal widzi się osoby bez masek na twarzy, biegające po ulicy czy sklepie, jeżeli nadal jest podziemie organizujące imprezy - aż mi się wierzyć nie chce - na kilkaset osób, to włos na głowie się jeży - mówił.

Profesor stwierdził też, że za 2-3 tygodnie nastąpi spadek liczby zakażeń i sytuacja ulegnie wtedy poprawie. - Już poniekąd widzimy światełko w tunelu, tylko dość daleko - skwitował.

Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 1286 39 2766 40 6092 95 641 16 2826 56 733 14 3695 61 812 33 1832 46 4813 75 1659 49 672 22 908 21 1433 24 1330 15 987 47

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kreatywni w biznesie. "Raport" o sytuacji gastronomii w pandemii Polsat News