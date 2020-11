- Gdy dojdzie do znacznego zwiększenia liczby zachorowań, liczba chorych przekroczy możliwości systemu ochrony zdrowia, a śmiertelność może dojść do 10 proc. - powiedział członek Rządowej Rady Medycznej ds. Epidemiologicznych prof. Andrzej Horban.

Zdjęcie Główny Doradca Prezesa Rady Ministrów do spraw COVID-19 prof. Andrzej Horban / Marcin Obara /PAP

Podczas środowej (4 listopada) konferencji prasowej z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego prof. Horban podkreślił, że w warunkach dobrze działającej służby zdrowia koronawirus ma ok. 1 do 2 proc. śmiertelności.

- Gdy dojdzie do znacznego zwiększenia liczby zachorowań - a jeśli nie zrobimy niczego, to do tego dojdzie - liczba chorych przekroczy możliwości realnej pomocy. I wtedy zaczynamy mówić o 10 proc. zgonów - ostrzegł.

Zwrócił uwagę, że problem w zapewnieniu pomocy rosnącej liczbie chorych nie tkwi tylko w liczbie respiratorów.

- Proszę nie traktować respiratora jako cudownego środka na ozdrowienie, bo w warunkach sprawnie działającego oddziału intensywnej terapii mamy sześćdziesiąt parę proc. zgonów. Gdy na respiratorach będzie więcej ludzi, odsetek zgonów będzie dochodził do 90 proc. i więcej - wskazał prof. Horban.

Zaapelował nie tylko o "wciśnięcie hamulca, ale też o zapięcie pasów bezpieczeństwa". - Zacznijmy się zachowywać tak jak na wiosnę, bo inaczej ten system przestanie być efektywny - zaalarmował.

Koronawirus w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę (4 listopada) o 24 692 nowych, potwierdzonych testami przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CovS-2 i 373 kolejnych zgonach w ciągu minionej doby. Tym samym bilans epidemii w Polsce wzrósł do 439 536 zakażeń i 6 475 śmierci chorych na COVID-19. Wyzdrowiało 168 960 osób. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 69 tys. testów.



