Prof. Andrzej Horban: Wtedy prawdopodobnie zapomnimy o czymś takim jak maski

- Jeżeli do lata uda nam się zaszczepić przynajmniej wszystkich, którzy mają 60 lat i więcej, to już jesteśmy bliscy zniesienia 95 proc. obostrzeń - powiedział w Radiu Zet prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw walki z koronawirusem.

Prof. Horban mówił na antenie Radia Zet o Narodowym Programie Szczepień. Ekspert przypomniał, że w pierwszej kolejności zaszczepiony zostanie personel medyczny, a później seniorzy.

- Szczęśliwie zaczynamy etapami. (...) Z punktu widzenia przeciętnego człowieka trzeba będzie poczekać (na szczepionkę-red.) - powiedział.

- Jeżeli zaszczepimy wszystkich 60 plus, to zabieramy się za następnych i wtedy będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni. Jeżeli nie, to nadal będziemy mieli transmisję - doradca premiera zarysował scenariusz na najbliższe miesiące.



- Jeżeli do lata uda nam się zaszczepić wszystkich, którzy mają 60 lat i powyżej, to już jesteśmy bliscy celu zniesienia 95 proc. tzw. obostrzeń albo zaleceń, albo restrykcji. Zapomnimy prawdopodobnie o czymś takim jak maski - dodał prof. Horban.



W poniedziałek Europejska Agencja Leków zdecydowała o warunkowej autoryzacji szczepionki Pfizer i BioNTech przeciw COVID-19. Kilka godzin później Komisja Europejska dopuściła szczepionkę do obrotu na rynku europejskim.



Jak poinformował szef KPRM Michał Dworczyk, pierwsza partia szczepionek przeciwko koronawirusowi ma dotrzeć do Polski 26 grudnia. Około 10 tysięcy dawek trafi do 70 placówek służby zdrowia.

Szczepienia rozpoczną się 27 grudnia.



