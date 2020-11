Prof. Andrzej Horban: Sytuacja jest unormowana na bardzo złym poziomie

- Wydaje się, że sytuacja jest unormowana na bardzo złym, bo wysokim poziomie zachorowań - zauważa główny doradca premiera ds. COVID-19, prof. Andrzej Horban.

- Na razie wydaje się, że jesteśmy w stanie wydolności jednostek ochrony zdrowia. Natomiast niepokojące jest to, że małą mamy rezerwę respiratorową. Wynika to z faktu, że do większości zakażeń doszło siedem-dziesięć dni temu - zauważa prof. Horban w programie "Raport" na antenie Polsat News.



Gdzie najmniej respiratorów?

Według danych przekazanych przez wojewodów w regionach jest od 400 do 1,4 tys. wolnych łóżek dla pacjentów z COVID-19. Trochę gorzej sytuacja wygląda z respiratorami - w zależności od województwa wolnych pozostaje od kilku do ponad stu respiratorów.



Najmniej wolnych respiratorów jest w woj. zachodniopomorskim - osiem i lubuskim - dziewięć. 16 sztuk pozostało w woj. opolskim, 23 w woj. warmińsko-mazurskim i 25 w podlaskim.

Najwięcej wolnych respiratorów jest do dyspozycji chorych w woj. wielkopolskim - 114 i łódzkim - 101.



Kiedy zakończy się epidemia?

Prof. Horban prognozuje także, kiedy skończy się epidemia w naszym kraju. - Jeżeli przechoruje większość społeczeństwa, która jest podatna na to, czyli 60-80 proc., albo jeżeli zostanie wynaleziona skuteczna szczepionka i uda nam się w miarę szybko zaszczepić tych, którzy nie przechorowali - wskazał.

Główny doradca premiera ds. COVID-19 dodaje, że zaszczepienie dużej liczby osób będzie możliwe prawdopodobnie w lutym albo marcu.



