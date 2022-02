Zdaniem prof. Andrzeja Gamiana, znajdujemy się już za najgroźniejszym etapem piątej fali pandemii.

Koronawirus w Polsce. Prof. Gamian: Twórcy szczepionek muszą dostosować się do mutacji

- Można to zaobserwować po tym, że forma kliniczna zachorowań jest już znacznie łagodniejsza - stwierdził na antenie Polsat News. Jak zauważył immunolog, wciąż szczególną ostrożność muszą zachować osoby z chorobami towarzyszącymi.

Ekspert dodał też, że wirus bardzo szybko mutuje, co jest rzeczą normalną. - Dlatego twórcy szczepionek muszą się dostosowywać do mutacji, by skutecznie chronić populację - zaznaczył.



- Mimo że znana jest już sekwencja wirusa BA.2, wciąż trzeba zachować ostrożność - tłumaczył prof. Gamian.

Koronawirus a maseczki. Ekspert tłumaczy

Immunolog był pytany także o sens noszenia maseczek ochronnych. Jak stwierdził, do maseczek można podchodzić już mniej restrykcyjnie, ale należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego dystansu. Profesor zauważył również, że wariantem Omikron o wiele łatwiej jest się zarazić.



- Wirus już tak się zmienił, że to już jest zupełnie inna jakość. Jeśli pandemia zostanie zażegnana, to ten wirus zostanie w populacji ludzkiej, ale szczepienia i obostrzenia mogą znacznie go osłabić - podkreślił.

- Moim zdaniem możemy przejść do fazy, kiedy koronawirus będzie obecny w populacji, ale pod kontrolą - stwierdził Andrzej Gamian. Jak dodał, "kluczowe okażą się szczepionki". - Natomiast to jest wciąż młody wirus, który co chwila czymś nas zaskakuje - tłumaczył ekspert na antenie Polsat News.