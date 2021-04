- Jest szansa, że będą to ostatnie święta z restrykcjami - mówił w programie "Gość Wydarzeń" prof. Andrzej Fal. Aby tak się stało, przypomniał, konieczne jest odpowiedzialne podchodzenie do wprowadzanych ograniczeń. Prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego wskazał też, kiedy może skończyć się pandemia.

Zdjęcie Prof. Andrzej Fal w programie "Gość Wydarzeń" /Polsat News

Prof. Andrzej Fal w "Gościu Wydarzeń" przyznał, że "obawia się, że będzie czwarta fala pandemii".

- Natomiast, jeżeli będziemy coraz bardziej odporni, zaszczepieni, to ta czwarta fala wzrostu zakażeń będzie prawdopodobnie dużo mniejsza i dużo bardziej mniej śmiertelna niż obecna - przekazał. - Nie powinna doprowadzać do lockdownu, do tego, co się dzieje teraz - dodał.

Mówiąc o ostatnich danych z Ministerstwa Zdrowia, stwierdził, że dają one nadzieję.

- Ostatnie dwa dni dają nadzieję w kontekście zakończenia trzeciej fali. Wszystko jest teraz w naszych rękach. To, że w tej chwili zmniejsza się liczba zachorowań i umieralności, to jest efekt restrykcji i szczepień - zaznaczał.

Kiedy skończy się pandemia?

Prof. Fal pytany był również o to, kiedy w Polsce możliwe jest osiągnięcie odporności populacyjnej.

- Termin, kiedy ją osiągniemy, zależy od dwóch czynników - przekazał. Jak tłumaczył, chodzi o ilość szczepionek oraz o ewentualne kolejne mutacje, które mogą być odporne na preparaty.

- Jeżeli te dwa czynniki będą pozytywne, to sądzę, że trzeci kwartał tego roku jest bardzo prawdopodobnym momentem, kiedy skończy się pandemia - powiedział.

