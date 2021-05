Problemy ze szczepionkami w Gdańsku. Dworczyk tłumaczy

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku poinformowało, że od środy zawieszony będzie jeden z punktów szczepień. Powodem ma być mniejsza dostawa szczepionki Pfizer. Michał Dworczyk wyjaśnił, że punkt nie był zainteresowany szczepionkami AstraZeneca, a pacjentów umawiano, mimo braku potwierdzonych dostaw. Szef KPRM poinformował także, że zauważalna jest grupa osób, która mimo przyjęcia pierwszej dawki, nie zgłasza się po drugą.

Zdjęcie Od środy zawieszony jest punkt szczepień w Centrum Sportu GUMed w Gdańsku /Karol Makurat/REPORTER /East News

We wtorek Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku poinformowało, że od środy zawieszony będzie punkt szczepień ul. Dębowej 21 w Centrum Sportu GUMed. Powodem - jak napisano na oficjalnym profilu UCK w mediach społecznościowych - jest brak dostaw szczepionki Pfizer "w liczbach koniecznych do prowadzenia szczepień w tym tygodniu".

Do końca maja szczepienia preparatem Pfizer będą kontynuowane jedynie w przypadku dwóch terminów. Jesteśmy gotowi w każdej chwili wznowić działalność, jak tylko otrzymamy szczepionki" - napisano.

"Umówieni bez potwierdzonych dostaw"

Dworczyk podczas środowej konferencji pytany był o problemy ze szczepionkami w Gdańsku.

Minister przyznał, że nie zna szczegółów sprawy, ale rozmawiał o niej z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz oraz krótko z prezesem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) Michałem Kuczmierowskim.

- Wiem, że problem polega chyba na tym, iż po pierwsze ta placówka w Gdańsku nie była zainteresowana wykorzystaniem części szczepionek firmy AstraZeneca, a po drugie zostali tam umówieni pacjenci bez potwierdzonych dostaw szczepionki z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych - mówił Dworczyk.

Jeśli chodzi o szczegółowe informacje szef KPRM odesłał do RARS.

"Mamy nadzieję, że to nie stanie się problemem"

Dworczyk pytany był także, czy dużo jest przypadków osób zaszczepionych pierwszą dawką szczepionki przeciw Covid-19, które nie zgłaszają się po drugą dawkę.

- Jest trochę takich przypadków. W tej chwili nie podam dokładnych liczb, czy procentów. Natomiast jest to statystycznie dostrzegana grupa. I tutaj mamy nadzieję, że rzeczywiście nie stanie się to w pewnym momencie jakimś problemem - odpowiedział szef KPRM.

Koronawirus w Polsce Szczepienia przeciwko COVID-19. Minister zdrowia: Osiągnęliśmy mniej więcej 50-procentową odporność populacyjną



Według niego, "mamy do czynienia z takim momentem, z jednej strony radosnym". - Dlatego, że ostatnia fala pandemii odchodzi do przeszłości, obostrzenia są likwidowane i to jest właśnie powód do radości dla wszystkich Polaków - zaznaczył minister.

"Zbyt szybko zapominamy o pandemii"

Ale - jak dodał - "z drugiej strony ta sytuacja powoduje, że trochę mniej się boimy". - Trochę zbyt szybko zapominamy o pandemii i jej konsekwencjach. I determinacja u niektórych osób na przykład do tego, żeby wykonać drugie szczepienie, a to dopiero ono daje gwarancję skutecznego zaszczepienia, trochę osób o tym zapomina" - powiedział Dworczyk.

Wyraził też nadzieję, że "nie stanie się to jakimś poważniejszym problemem".

- Przechodzimy w tej chwili z fazy, gdzie największym wyzwaniem były dostępne szczepionki do fazy, kiedy będziemy musieli się skupiać na przekonywaniu Polaków do tego, żeby się szczepić. W tej chwili mamy około 48 proc. pełnoletnich Polaków, którzy albo zarejestrowali się na przyjęcie pierwszej dawki szczepionki, albo już przyjęli pierwszą dawkę - podkreślił Dworczyk.

Dodał, że w ostatnich dniach spada dzienna liczba rejestracji. - To są oznaki tego, że musimy wspólnie z dużą determinacją zabiegać o to, żeby Polacy chcieli się zaszczepić. To też jest dowód na to, że pomiędzy deklaracjami, które wynikają z różnych badań (...), że miedzy 70 a 75 proc. osób chce się zaszczepić, a rzeczywistością jest pewna różnica, bo 75 proc., a 50 proc. to jest jednak pewna różnica - zaznaczył szef KPRM.

- Teraz wchodzimy w okres, gdzie największym wyzwaniem będzie przekonywanie jak największej części obywateli do zaszczepienia się - powtórzył Dworczyk.