Problemy z tlenem w szpitalu tymczasowym w Poznaniu

W szpitalu tymczasowym dla chorych na COVID-19 na Międzynarodowych Targach Poznańskich pojawiły się problemy z instalacją tlenową. 12 pacjentów w najcięższym stanie zostało przewiezionych do innego szpitala.

- Sytuacja wymagała wdrożenia procedur kryzysowych. Wojewoda był tutaj na miejscu - mówi Interii kierownik oddziału mediów i komunikacji społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Tomasz Stube. Jak informuje, w związku z zaistniałą sytuacją wdrożono procedury związane z transportem, użyto zespołów ratownictwa medycznego i karetek transportowych.

Tomasz Stube zapewnia, że aktualnie sytuacja jest pod kontrolą. - O godzinie 12 decyzją dyrektora szpitala poinformowano o tym, że już nie będzie konieczności transportu pozostałych pacjentów. Stan ich zdrowia był na bieżąco weryfikowany. Określono, że wyłącznie tych 12 pacjentów, którzy zostali przewiezieni wcześniej, będzie musiało trafić do szpitala im. Józefa Strusia w Poznaniu. Tam właśnie kierowano chorych pacjentów - wyjaśnia.

Jak dodaje, informacja o zdarzeniu trafiła do Urzędu Wojewódzkiego ze szpitala tymczasowego. Dotyczyła ona problemów z instalacją tlenową. - Na pewno w szczegółach będzie to weryfikowane i określone, co spowodowało takie zdarzenie - zapewnia Stube.

Obecnie instalacja tlenowa jest w pełni sprawna. - Mogę potwierdzić, że instalacja tlenowa działa. Tlen jest dostarczany na wszystkie hale, do tych pacjentów, którzy wymagają tlenoterapii i sytuacja jest pod kontrolą - informuje nasze rozmówca.

Szpital tymczasowy na MTP dysponuje 272 łóżkami dla pacjentów z COVID-19. We wtorkowy poranek przebywało w nim 258 chorych, w tym 17 osób podłączonych do respiratorów.

