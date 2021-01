Gdyby pojawiły się kolejne problemy u dostawców mogłoby się to odbić się na grafiku szczepień seniorów, bo nasze rezerwy się skończyły - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk. Zapewnił jednocześnie, że każda osoba, która otrzymała pierwszą dawkę szczepionki ma zagwarantowaną też drugą dawkę.

Zdjęcie Michał Dworczyk /Jacek Domiński /Reporter

Pełnomocnik rządu ds. szczepień w rozmowie z Polsat News podkreślił, że mimo opóźnień i zmniejszenia dostaw zarówno przez koncern Pfizer, jak i Moderna, dzięki przyjętej strategii w Narodowym Programie Szczepień "nie zmieniamy naszych założeń, do końca pierwszego kwartału chcemy zaszczepić około trzech milionów osób". Przyznał, że należało jednak zmodyfikować harmonogram szczepień.

Dodał, że jeżeli chodzi o zapowiadane opóźnienia i zmniejszenia dostaw przez firmę AstraZeneca, to rząd zakładał, że "deklaracje wcześniej składane mogą okazać się zbyt optymistyczne". - Jesteśmy na to przygotowani. Nie wpłynie to na ten nasz zakładany harmonogram szczepień - mówił.

Dworczyk zapewnił również, że "mamy zagwarantowaną drugą dawkę dla każdego, kto otrzymał pierwszą dawkę szczepionki".

- Natomiast w tej chwili tak naprawdę nasze rezerwy się skończyły i kolejne opóźnienia, kolejne redukcje dostaw musiałby by wpłynąć na harmonogram szczepień. Musielibyśmy po prostu część umówionych już szczepień seniorów odwoływać. Tego nie chcemy zrobić, do tej pory - co też jest uciążliwe - wyłącznie spowolniliśmy szczepienia grupy 0. Natomiast seniorzy, którzy już się zapisali na konkretne terminy, w konkretne miejsca mają bez żadnych zmian realizowany grafik szczepień.

Natomiast - jak zaznaczył - gdyby pojawiły się kolejne problemy u dostawców wtedy "rzeczywiście mogłoby to odbić się na grafiku szczepień seniorów".

Dworczyk na uwagę, że już w ten weekend niektóre punkty szczepień musiały odwołać zaplanowane szczepienia, podkreślił, że według jego wiedzy żadne szczepienia seniorów nie były odwoływane.

"Bardzo nam przykro z tego powodu"

- Te placówki, które zgodnie z wytycznymi Agencji Rezerw Materiałowych i Ministerstwa Zdrowia umawiały pacjentów w określonej liczbie (każda placówka ma swój limit tygodniowy), te nie musiały odwoływać wizyt, poza pojedynczymi wypadkami. Natomiast niestety było też tak, że było ileś placówek, w których było więcej złożonych zamówień, a w konsekwencji więcej umówionych pacjentów niż deklarowała od początku ARM, że będziemy mogli dostarczyć szczepionek. Tam takie sytuacje się zdarzyły - tłumaczył minister.

Jak dodał jest to uciążliwość dla wszystkich, zarówno tych, którzy organizują program szczepień i logistykę, ale przede wszystkim dla pacjentów. - Bardzo nam przykro z tego powodu - powiedział Dworczyk.

Szczepienia przeciw COVID-19 rozpoczęły się w Polsce 27 grudnia. 25 stycznia ruszyły szczepienia populacyjne - po grupie "0", w której byli m.in. medycy, szczepionkę otrzymują osoby z grupy pierwszej.

W niedzielę przed południem podano, że w Polsce wykonano dotąd 1 mln 156 tys. 931 szczepień przeciw COVID-19.