W październiku Polacy oddali 2634 jednostki osocza, ale już w pierwszym tygodniu listopada oddaliśmy 2600, czyli prawie tyle samo, co przez cały październik - poinformował w piątek (13 listopada) wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak pokazują badania, jest to bardzo dobry lek do walki z koronawirusem - dodał.

- W tej chwili problem osocza jest bardzo ważny. Jak pokazują badania jest to bardzo dobry lek do walki z koronawirusem - powiedział Kraska w Polsacie. Przypomniał, że jednorazowo można oddać 600 ml osocza, czyli trzy jednostki, bo, jedna jednostka to około 200 ml.

Poinformował, że "w październiku Polacy oddali 2634 jednostki, ale już w pierwszym tygodniu listopada oddaliśmy 2600, czyli praktycznie tyle samo, co przez cały październik. We wrześniu oddaliśmy tylko 540 jednostek".

- Apeluję do wszystkich państwa, którzy jesteście ozdrowieńcami, oddawajcie to osocze. Jeżeli mieliści wynik dodatni i minęło 28 dni, wtedy jesteście już w stanie oddać to osocze, jeżeli przechodziliście bezobjawowo to jest 18 dni po skończeniu izolacji - mówił. Dodał, że osocze mogą oddawać osoby zdrowe w wieku od 18 do 65 roku życia.

- To naprawdę jest bezcenny lek dla chorych i zakażonych koronawirusem - ocenił.

Powiedział, że centra krwiodawstwa w Polsce w tej chwili są wyposażone w dodatkowe urządzenia do pobrania osocza.

