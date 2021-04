Prezydent po posiedzeniu Rady Gabinetowej: Jesteśmy w momencie specyficznym

Zdecydowałem się na zwołanie Rady, bo jesteśmy w momencie specyficznym - powiedział prezydent Andrzej Duda po posiedzeniu Rady Gabinetowej. Tłumacząc, że z jednej strony rozpędza się trzecia fala pandemii, a z drugiej postępuje kampania szczepień.

Andrzej Duda

W piątek odbyło się zwołane przez prezydenta Andrzeja Dudę posiedzenie Rady Gabinetowej w sprawie sytuacji epidemicznej oraz dalszej strategii działań państwa w walce z COVID-19. Z uwagi na sytuację epidemiczną posiedzenie odbyło się zdalnie.

- W pierwszej części posiedzenia rozwaliliśmy o ogólnej sytuacji. Zarówno premier jak i minister zdrowia poinformowali mnie, że sytuacja wygląda obecnie lepiej niż się spodziewali - powiedział Andrzej Duda.



- Obawiali się bowiem, że sytuacja po świętach może być gorsza niż obecnie - dodał.



Andrzej Duda zapewnił, że jeśli chodzi o liczbę łóżek dla pacjentów z COVID-19 jest ona wystarczająca. Aktualnie zajętych jest ponad 3 300 łóżek respiratorowych, na ponad 4 300 dostępnych. - Pod tym względem jesteśmy zabezpieczeni - podkreślił. Jak mówił, system jest także przygotowany pod względem liczby respiratorów. - Każda osoba, która będzie go potrzebowała, będzie mogła się pod tym respiratorem znaleźć - zapewnił.



Poinformował również, że dwukrotnie wzrosło zapotrzebowanie na tlen. Jako powód takiego stanu rzeczy wskazał szerzenie się brytyjskiego wariantu koronawirusa.



Prezydent przyznał, że najtrudniejsza sytuacja epidemiczna jest na południu Polski. - Odpowiedzią na to bardzo trudne zjawisko przepełnionych szpitali jest transport sanitarny do województwa sąsiedniego - powiedział prezydent.





Andrzej Duda apeluje: Nie lekceważmy

Zaapelował też do Polaków, by nie lekceważyli żadnych objawów koronawirusa. Jak mówił, pacjenci za późno zgłaszają się do szpitali.



- Prosiłby, żeby nie zwlekać, tylko zgłaszać się do szpitali, jeśli państwo odczuwacie dolegliwości oddechowe - zachęcał Andrzej Duda.



- Koronawirus teraz dotyka nie tylko seniorów, ale też osób stosunkowo młodych. Lepiej sprawdzić, gdy ktoś się źle czuje, czy aby nie jest to koronawirus - powiedział. Zaapelował też, by przestrzegać obostrzeń i nosić maseczki.

- Mam nadzieję, że sytuacja w naszym kraju będzie się poprawiała z tygodnia na tydzień - stwierdził Andrzej Duda.



Rada Gabinetowa. Andrzej Duda zwoływał ją już dwa razy

Radę Gabinetową tworzy rząd pod przewodnictwem prezydenta. Decyzję o jej zwołaniu podejmuje tylko prezydent, gdy uzna dany problem za "sprawę szczególnej wagi". Stanowiska przedstawione w trakcie posiedzenia Rady Gabinetowej nie mają charakteru prawnie wiążącego.

Poprzednio Rady Gabinetowe prezydent zwoływał na początku września oraz w połowie marca 2020 r.; oba posiedzenia były poświęcone kwestii epidemii koronawirusa.

W marcu prezydent i ministrowie omówili przygotowany wówczas przez rząd pakiet pomocowy dla przedsiębiorców i gospodarki w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. We wrześniu tematem obrad była strategia walki z koronawirusem oraz informacja na temat sytuacji w szkolnictwie w dobie epidemii oraz ówczesna sytuacja na Białorusi.