Prezydent odznaczył medyków. "Tam, skąd inni uciekali, państwo pojechaliście pomagać"

Tam, skąd inni uciekali, państwo pojechaliście pomagać, po to, żeby realizować przysięgę Hipokratesa, żeby służyć drugiemu człowiekowi - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda, zwracając się do uczestników misji medycznej we włoskiej Lombardii.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda /Reuters /Agencja FORUM

Prezydent Duda wręczył w Pałacu Prezydenckim odznaczenia kilkunastu medykom z Wojskowego Instytutu Medycznego i Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej zaangażowanym w misję medyczną we włoskiej Lombardii.

Prezydent podziękował medykom "za niezwykle godną postawę reprezentowania Polaków" za granicą. - Pojechaliście państwo nieść pomoc, zmierzyć się z nieznanym, bo w tamtym momencie koronawirus wiosną tego roku był czymś u nas zupełnie nowym, u nas w Europie. Czymś, co przyszło i co początkowo wzbudzało być może zdumienie, nie raz uśmiech, ale potem zaczęło budzić grozę - przypomniał Andrzej Duda.

Podkreślił, że lekarze zaangażowani w misję medyczną we Włoszech "nie zawahali się pojechać tam, gdzie było najgorzej". - Tam, skąd inni uciekali, państwo pojechaliście pomagać, po to, żeby realizować przysięgę Hipokratesa, po to, żeby służyć drugiemu człowiekowi, po to, żeby w jakimś sensie walczyć, tak jak nasi żołnierze - za wolność naszą i waszą i po to też, żeby się uczyć jak walczyć z koronawirusem najskuteczniej. Bardzo za to dziękuję - powiedział Andrzej Duda.

Lekarze z Wojskowego Instytutu Medycznego i Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej w marcu wyjechali do szpitala polowego w Brescii, aby wesprzeć włoską służbę zdrowia w epicentrum epidemii koronawirusa w Lombardii.

Celem misji była wymiana doświadczeń dotyczących form i sposobów organizacji krajowego systemu ochrony zdrowia pod kątem skuteczności zarządzania walką z epidemią SARS-CoV-2. Misja była realizowana przez WIM przy udziale Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, a uczestniczyło w niej 15 osób, w tym 7 lekarzy "intensywistów" oraz medyków innych profesji.